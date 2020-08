Historia jednego nagrania: Bilon o „Mojej dzielnicy” Hemp Gru

Bilon:

Myślę, że tak. Zawsze miałem w sobie pierwiastek łączenia ludzi. Poruszam się w wielu środowiskach, więc siłą rzeczy ta integracja wokół mnie się odbywa - umiejętnie łączę te światy. Od zawsze byłem, nazwijmy to, integratorem ludzi dookoła mnie. Zbudowałem z chłopakami np. ekipę Diil Gangu, której do dziś bardzo zależy na tym, by pokazywać hip-hop jako kulturę czterech elementów. To podstawa. Wzięło się to pewnie stąd, że nim zacząłem rapować, zajmowałem się innymi rzeczami. Jeździłem np.

, ale biegałem też po mieście z farbami.

w moim życiu pojawiło się około 1992-1993 roku. Na starym Mokotowie zrobiliśmy naprawdę dużo prac. Pamiętam, że np. na ulicy Bałuckiego zrobiłem taki wrzut „Brooklin”. (śmiech) Chyba dopiero kilka lat temu, go zamalowali. Inspirowaliśmy się wtedy tym, co widzieliśmy w magazynach typu „The Source”. Nie mieliśmy kompletnie wyobrażenia, jak malować, więc przyznaję, że czasami kserowaliśmy amerykańskie style lub przemalowywaliśmy jeden do jednego to, co widzieliśmy w gazetach. Nie znałem wtedy w stolicy kompletnie nikogo, kto malował w innych częściach miasta.