Bitwa regionów. Po dwóch latach wraca MSI!

O powtórkę z historii, przynajmniej na papierze, może być jednak bardzo trudno. Zdecydowanym faworytem do tytułu jest koreańskie DWG KIA. - DWG wygląda aktualnie na zespół nie do pokonania - nie ukrywał “Humanoid”.

O powtórkę z historii, przynajmniej na papierze, może być jednak bardzo trudno. Zdecydowanym faworytem do tytułu jest koreańskie DWG KIA. - DWG wygląda aktualnie na zespół nie do pokonania - nie ukrywał “Humanoid”.

O powtórkę z historii, przynajmniej na papierze, może być jednak bardzo trudno. Zdecydowanym faworytem do tytułu jest koreańskie DWG KIA. - DWG wygląda aktualnie na zespół nie do pokonania - nie ukrywał “Humanoid”.

Obawy Czecha nie są bezpodstawne. Koreańczycy to aktualni mistrzowie świata, co ważne, w prawie niezmienionym składzie. Z mistrzowskiego rosteru odszedł jedynie Jang “Nuguri” Ha-gwon, którego zastąpił jednak inny gigant azjatyckiego toplane’u - Kim “Khan” Dong-ha - dla którego będzie to trzecie podejście do MSI.

Obawy Czecha nie są bezpodstawne. Koreańczycy to aktualni mistrzowie świata, co ważne, w prawie niezmienionym składzie. Z mistrzowskiego rosteru odszedł jedynie Jang “Nuguri” Ha-gwon, którego zastąpił jednak inny gigant azjatyckiego toplane’u - Kim “Khan” Dong-ha - dla którego będzie to trzecie podejście do MSI.

Obawy Czecha nie są bezpodstawne. Koreańczycy to aktualni mistrzowie świata, co ważne, w prawie niezmienionym składzie. Z mistrzowskiego rosteru odszedł jedynie Jang “Nuguri” Ha-gwon, którego zastąpił jednak inny gigant azjatyckiego toplane’u - Kim “Khan” Dong-ha - dla którego będzie to trzecie podejście do MSI.

- Mówi się “do trzech razy sztuka”. Myślę więc, że w końcu nadszedł mój czas, by wygrać. Miałem dobrych kolegów w zespołach w 2018 i w 2019 roku, jednak się nie udało. Naprawdę chcę to przełamać w tym roku - zapowiadał “Khan”.

- Mówi się “do trzech razy sztuka”. Myślę więc, że w końcu nadszedł mój czas, by wygrać. Miałem dobrych kolegów w zespołach w 2018 i w 2019 roku, jednak się nie udało. Naprawdę chcę to przełamać w tym roku - zapowiadał “Khan”.

- Mówi się “do trzech razy sztuka”. Myślę więc, że w końcu nadszedł mój czas, by wygrać. Miałem dobrych kolegów w zespołach w 2018 i w 2019 roku, jednak się nie udało. Naprawdę chcę to przełamać w tym roku - zapowiadał “Khan”.

MSI to także ostatni, brakujący, skalp w kolekcji DWG. Koreańczycy w przeciągu ostatniego roku wzięli bowiem wszystko, co wziąć mogli. Zwyciężyli letni split LCK 2020, Worldsy, turniej KeSPA Cup 2020, a ostatnio także wspomniany wiosenny split LCK.

MSI to także ostatni, brakujący, skalp w kolekcji DWG. Koreańczycy w przeciągu ostatniego roku wzięli bowiem wszystko, co wziąć mogli. Zwyciężyli letni split LCK 2020, Worldsy, turniej KeSPA Cup 2020, a ostatnio także wspomniany wiosenny split LCK.

MSI to także ostatni, brakujący, skalp w kolekcji DWG. Koreańczycy w przeciągu ostatniego roku wzięli bowiem wszystko, co wziąć mogli. Zwyciężyli letni split LCK 2020, Worldsy, turniej KeSPA Cup 2020, a ostatnio także wspomniany wiosenny split LCK.