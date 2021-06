Biwakowanie w lesie - co musisz wiedzieć, zanim rozbijesz namiot?

Co można jeść w lesie?

Jak znaleźć miejsce przeznaczone do biwakowania?

Zasada „leave no trace”

W Polsce jest ponad 30% terenów leśnych. Wiele z nich - choć nie wszystkie - należy do Skarbu Państwa i zarządzanych jest przez Lasy Państwowe. Według ustawy o Lasach Państwowych biwakowanie w lesie jest możliwe jedynie w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego, a poza nimi jest prawnie zabronione. Czy to oznacza, że nie można