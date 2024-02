Black Hill - Freeride'owa strefa rodem z Red Bull Rampage, ale w Europie!

Trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie. Prawdziwy freeride to nie skakanie po bikeparkowych trasach, pełnych idealnie wyprofilowanych zakrętów i stolików. Co ciekawe, freeride nie polega też na lataniu 20-metrowych hop na eventach z cyklu fest series. (ta dyscyplina to Big Air) "Prawdziwy" freeride wygląda zupełnie inaczej i narodził się o wiele wcześniej, niż mylone z nim obecnie "slopeduro". Dawno dawno temu, za górami i lasami, w czasach, gdy kolarstwo górskie dopiero zaczynało raczkować, pierwsi śmiałkowie zaczęli (nieświadomie) odkrywać zupełnie nową dyscyplinę. Nie było wtedy ani profesjonalnego sprzętu, ani infrastruktury, która w przypadku naszych dzisiejszych rozważań ma kluczowe znaczenie. Według wielu ekspertów, to właśnie "brak infrastruktury" jest czynnikiem niezbędnym do podjęcia freeride'owej aktywności. Wybacz ten oficjalny ton pierwszego akapitu, ale niestety musimy zdefiniować pewne pojęcia, by przejść dalej i skupić się na tym co naprawdę istotne. W każdym razie...