Czy to najbardziej niezwykły klip narciarski w historii?

Gdy jednak okazało się, że stworzenie takiego filmu w oparciu o prawdziwe ujęcia i realną jazdę jest możliwe, od razu chcieliśmy poznać kulisy całego projektu. Ponieważ podejrzewaliśmy, że Wy też chcecie dowiedzieć się "jak to jest zrobione", złapaliśmy Nico na krótką rozmowę. Zawodnik rzucił nieco światła na niektóre kwestie, ale jeśli mamy być szczerzy, to ciągle nie do końca rozumiemy, jak to wszystko działa...

No wiesz. Gdy codziennie ruszam na trening, mam przed sobą niezwykły obraz z majestatycznymi górami w tle. Myślę sobie wtedy: "Co mogę zrobić z tym niezwykłym placem zabaw?" Traktuję narciarstwo jak kreatywny proces, a nie "zwykły" sport. Gdy jestem na szczycie, czuję się jak artysta, który patrzy na czyste płótno. To dla mnie sztuka.

