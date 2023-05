Gospodarze górą, na ostatnim majorze CS:GO. Niespodziewany sukces Polaka

O awans do fazy legend rywalizowało 16 zespołów. Wśród nich nie zabrakło polskiej formacji, która tym razem nie była już tak samo skuteczna jak we wcześniejszych eliminacjach. Wszystkie marzenia o grze dalej, trzeba było porzucić.

W kolejnym dniu przygoda 9INE z Majorem dobiegła końca. Polska ekipa nie miała nic do powiedzenia przy okazji rywalizacji z FaZe. Co ciekawe, gracze z naszego kraju ugrali więcej rund podczas wyboru rywali niż przy swoim (10-8). Jednak zarówno na de_inferno, jak i de_anubis, sytuację kontrolował faworyt. Takiego występu w wykonaniu Biało-Czerwonych mało kto się spodziewał.

Gorzej niż Biało-Czerwoni zaprezentowała się FURIA. Brazylijski zespół podczas trzech spotkań nie był w stanie ugrać nawet jednej mapy. 9. ekipa rankingu HLTV jest w kryzysie i trudno powiedzieć, czy zażegna go przed nową wersją gry.

Sporą niespodzianką było także to, że do kolejnej fazy nie awansowało G2.