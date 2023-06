Błażej Król: Lubię dostawać za swoje

Zaraz mu stuknie 10 lat solowej kariery, w czasie której wydał siedem albumów. I trochę piosenek pomiędzy, w których przecinał się m.in. z Darią Zawiałow , Igo , Quebonafide , a ostatnio także z Nosowską, z którą stworzył wspólny projekt na Męskim Graniu. „Wyszła nam miazga!” – mówi w rozmowie z Red Bullem Błażej Król. I przy okazji też kilka innych fajnych rzeczy.

Na swojej najnowszej płycie „W każdym (polskim) domu” śpiewasz: „Jedni wciąż kochają mnie, drudzy od dawna nie lubią”. Ciekawe, których jest więcej.

Błażej Król: Więcej jest tych, którzy mnie lubią. A nawet śmiem twierdzić, że sporo więcej. Spotkałem ostatnio dziewczynę, która bardzo jarała się „Nielotem”, moją pierwszą płytą, potem kontakt się urwał, nie drążyłem nawet dlaczego przestała słuchać, ale po latach wróciła do mnie i mówi, że „W każdym (polskim) domu” bardzo jej weszło. Super. Oczywiście trochę ją po drodze ominęło, wiadomo, ale ta sytuacja pokazuje mi, że droga, którą przebywam, to jest dobry kierunek. Choć Instagram mówi czasem coś innego. (śmiech)

Co takiego?

Że jakaś jedna czwarta tych, co do mnie przychodzą, po czasie ucieka.

Może widziała cię na scenie i przyszła po zwariowany content, a ty trochę na Instagramie, i w ogóle w mediach społecznościowych, ostatnio się uspokoiłeś. Pamiętam, jak wszedłeś w nie mocno z buta – publikowałeś dużo zabawnych, dziwnych postów.

Wtedy miałem taką fazę i lubiłem to robić. Na tamten czas było to coś, co dawało mi mnóstwo frajdy. Teraz jednak wolę iść w trochę inny content, choć sam nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że ja po prostu szybko się nudzę? Potrafię się na coś nakręcić, ale też za chwilę odpuścić. Miałem tak na przykład z TikTokiem . Ale po jakimś czasie, gdy zobaczyłem, co mi coraz częściej podpowiadał algorytm, w jakie odmęty internetu zapraszał, to dla swojego dobra zrezygnowałem.

Błażej Król © Kamil Kotarba / Sony Music

Myślałem, że ty lubisz takie dziwactwa. Nazwaliśmy cię już w poprzednim wywiadzie „popkulturowym potworkiem” . Nie byłbym wtedy zdziwiony, gdybyś nagrał szaloną płytę specjalnie pod TikToka. A teraz?

To jest bardzo dobry pomysł! Zbudowanie na TikToku postaci, wokół której powstaje płyta. Może kiedyś go wykorzystam. Tak producencko. Natomiast czy ja się uspokoiłem? No nie wiem. Ja tego tak nie czuję. Prowadzę raczej życie bezmyślne i nie zastanawiałem się nad tym. Całkiem niedawno dotarło do mnie właściwie, że moje życie śledzi w sieci kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie mówię, że jestem w trendach, że jestem jakoś mega zasięgowy, ale ktoś mnie jednak obserwuje. I czuję, że ludzie, którzy do mnie przychodzą i na moim profilu zostają, doceniają mnie właśnie takim, jakim jestem. Lubią czasem muzyczne polecanki od serca, czasem coś innego. Ale bez silenia się na dziwadełka.

Doceniają, że z bezimiennego Króla przemieniłeś się w Błażeja. Teraz naprawdę jesteś sobą, wcześniej tylko trochę?

Powiem ci coś, bo już to mogę powiedzieć. Ta osoba, którą widzisz dzisiaj na scenie, to jest postać. Nie jest to przebranie, ale przedłużenie uniformu, który przez dziesięć lat nosiłem, sprzedając płyty w Media Markcie. Pomimo tego, że ja w wywiadach mówię, że teraz najbardziej jestem otwarty, coś tam, to tak naprawdę chciałem przy nowej płycie zbudować postać kolesia na scenie – trochę uśmiechniętego, trochę android humanoid, nie wiadomo co. Bo z jednej strony bardzo chciałem wchodzić do tego mainstreamu, chcę dalej, ale gdzieś w środku pojawiały się też znaki zapytania. A ten uniform to taka moja tarcza.

Czego się obawiałeś?

Jestem cały czas w takim rozkroku między tym, co za mało alternatywne, ale też nie do końca komercyjne. Robię trochę taki szpagat, który mam nadzieję, nie skończy się dla mnie jakimś rozerwaniem. Iwona, moja żona, powiedziała mi nawet ostatnio, że ona widzi, że ja naprawdę się stresuję. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Lecieliśmy, byle do przodu. Nieważne gdzie i jak. Z imprezy prosto na koncert, szybko coś tam odespać i znowu. Nie rozkminiałem. Nagrywaliśmy płyty, od razu je wydawaliśmy, po prostu łapało się chwilę. Dziś jest inaczej. Choć zawsze zależało mi na dobrej opinii, dobrej recenzji czy branżowym słowie, tak teraz częściej się obawiam, że może ludzie na mój koncert po prostu nie przyjdą?

Przecież przychodzą i jest ich coraz więcej.

Pewnie właśnie dlatego. Wiesz, u nas wszystko idzie linearnie. Nie mieliśmy nagłego je*nięcia, jeśli chodzi o popularność. Nie było po płycie „Dziękuję” i orkiestrze Męskiego Grania totalnego skoku, że nie czułem nóg. Nie. Idziemy cały czas do przodu – czasem wolniej, czasem szybciej, ale nie zatrzymujemy się. Tak mi się wydaje. Ale na pewno stałem się bardziej rozpoznawalny. Więcej ludzi jest na naszych koncertach i to jest dla mnie na swój sposób nowa sytuacja. Opowiem ci anegdotę: podchodzi do mnie pan w jakiejś galerii handlowej i pyta: „Król?”. Ja mówię: „Tak”. A on: „Nie słuchałem niczego twojego, ale ten utwór, który masz z Darią Zawiałow, ten »Płoną góry, płoną lasy« jest najlepszy na świecie”. Fajnie, doceniam, choć oczywiście chciałbym, żeby moją popularność definiowały jednak moje płyty i piosenki.

Może daj temu panu jeszcze szansę. Dzięki „Płoną góry, płoną lasy”, serwis streamingowy podpowie mu w końcu jakąś twoją autorską piosenkę.

Mam nadzieję. Ale żebyś mnie źle nie zrozumiał – nie mam z tym problemu. Akurat „Płoną góry...” to jest dla mnie bardzo fajna, męskograniowa przygoda z Darią i Igo. Ale jednak jako muzyka i autora bardziej cieszy mnie to, że otrzymuję Złotą Płytę za swoje „Te smaki i zapachy”, jak ostatnio. Lubię dostawać za swoje, po prostu.

Ale stresuje cię nowy słuchacz.

Wcześniej byłem malkontentem, jeśli chodzi o odbiorcę. To moja przyjemność była zawsze na pierwszym miejscu. Fajnie bawiłem się na koncertach, na których grałem moją muzykę, która oczywiście mi się podobała. I nie obchodziło mnie nic innego. Dzisiaj spędzam więcej czasu ze swoimi słuchaczami, bo też jest ich więcej pod sceną. Wychodzę do nich, podpisuję płyty, rozmawiamy. I powiem ci, że przy okazji słucham takich historii… Że czuję się jak przeniesiony z jakiejś bajki ogr, którego nagle całuje elf i serce mu kruszeje. Bo okazuje się, że w tej całej zabawie, w tym moim nihilizmie scenicznym i muzycznym to, co śpiewam, dochodzi do ludzi. Identyfikują się z tym. Coś im to – na plus albo minus – robi. I dlatego dziś częściej myślę, że muszę bardziej uważać.

Uważać na co?

Na to, co mam w piosenkach. Nie chodzi mi o to, że nagle zacznę siebie cenzurować, ale czuję, że lepiej nieść w nich coś pozytywnego. Popychać ludzi do rzeczy pozytywnych – to chciałbym robić. Nie zamierzam przy tym być clownem, nie chcę rozśmieszać, bo nienawidzę pastiszu i nie interesuje mnie robienie komedii, ale już dobrej obyczajówki, jak najbardziej. Dobra muzyka obyczajowa – chcę w to iść.

„Muzyka obyczajowa” brzmi jak tytuł twojego kolejnego albumu.

Jeżeli nikt tego wcześniej nie klepnął, to biorę.

Wróćmy jednak do tych starszych piosenek, które słuchaczom „coś” robią.

„Szczenię” i „Powoli” – utwory z pierwszej płyty mają w sobie coś… coś, czego sam nie potrafię nazwać. Są bardzo naiwne, ale też coś udało mi się w nich złapać. I faktycznie wiele osób rozmawia ze mną właśnie o tych dwóch utworach. Nie chcę przez to powiedzieć, że skończyłem się na pierwszej płycie, ale dziś już targają mną inne emocje. To oczywiście był bardzo ważny czas dla mnie, bo wydaje mi się, że kilka fajnych piosenek wtedy napisałem, ale dzisiaj moje teksty są już bardziej obyczajowe.

Twoje nowe piosenki brzmią, jakbyś otworzył na oścież okna pokoju, w którym kiedyś zamknęliście ciszę – nawiązując do utworu „Całą ciszę / POKÓJ NOCNY” z płyty „Przewijanie na poglądzie”. Albo przestał „męczyć się w gryzącym swetrze”, z piosenki „Powoli”. Słychać, że dziś śpiewa do nas inny, przede wszystkim rozrywkowy Król. Pytanie, jak ty się z tym czujesz.

Nie mogę narzekać, jest zajebiście. (śmiech) Tak zupełnie poważnie -- teraz jest mi najlepiej. Odpowiadam tak samo, gdy ktoś mnie pyta, w jakich czasach chciałbym się urodzić. Teraz. Bo mamy najlepiej, jak możemy mieć. I ja czuję, że jestem teraz w najlepszej formie, w jakiej mogę być. Tak czuję.

Zmieniło się u ciebie coś w podejściu do robienia muzyki?

Wydaje mi się, że warsztat mi się poprawił. Czuję się też pewniej, w tym, co robię. Nie chowam się już w cieniu, bo nie umiem śpiewać. To wszystko były rzeczy do przepracowania i dziś czuję większą pewność w tym wszystkim. Kiedyś powiedziałem sobie na głos, że uwielbiam piosenki i chcę je robić. Po prostu. I dziś zmiana jest taka, że biorę gitarę i już na niej nie ćwiczę, ale gram piosenki. Powstają same.

Zgaduję, że masz ich na boku całkiem sporo.

Mam i muszę siebie trochę przyhamować, żeby jednak teraz nie pisać za dużo muzyki. Żeby mi nie wyblakła. Bo kiedy zrobię jej za dużo, to po czasie wyrzucam to, co wydaje się pozbawione koloru. Staram się więc nie mieć nadprogramowych piosenek. Co prawda mam już dziewięć nowych na kolejny album, leżą sobie na komputerze, na komórce może z dziesięć innych zaczętych kompozycji, ale chciałbym to porozdzielać. Może komuś sprzedać? O, zareklamuję się przy okazji! Chętnie napiszę komuś piosenkę z tekstem. I nawet nie powiem, że to ja pisałem! Polecam się.

Mógłbyś być ghostwriterem.

Mógłbym być ghostwriterem, tak. Musielibyśmy tylko podpisać odpowiedni papier, że się nie wygadam. Bo ja lubię gadać.

Takie pisanie dla innych nie wypaliłoby cię twórczo?

Nie wiem. Ale miałbym przy tym ogromną frajdę, taką jak w kreskówce. Wiesz, tylko ja wiem, kto jest Spidermanem. (uśmiech)

Byłem na koncercie z pożegnalnej trasy Quebonafide w Krakowie . Widziałem tę ciekawość w oczach ludzi, którzy po raz pierwszy słyszeli „Przyszedłem tu…” – wasz wspólny utwór, wtedy jeszcze przed premierą. Oni zastanawiali się, kto w nim śpiewa, a ja dobrze wiedziałem, że to ty jesteś tym Spidermanem. (śmiech) Nie myślałeś, żeby takie numery zrobić też z innymi raperami? Ty grasz, oni rapują.

To jest bardzo dobry pomysł! Muszę go sobie zapisać. Bo coś takiego też by mnie kusiło. Ale czy ktoś by ze mną chciał to zrobić? Oto jest pytanie!

Quebonafide chciał i dał przykład innym.

No tak, Quebo sam się do mnie odezwał.

Czyli polubił w tobie chyba coś więcej niż tylko tatuaże.

Pewnie tak. To co, może z Avim się uda? Bo bardzo go lubię.

Ja bym próbował.

Przekonałeś mnie, pomyślę.

Ale wróćmy to tych numerów, które już masz nagrane.

Jest ich trochę. Poza moimi, mamy z Iwoną nagrane też nowe demo Kobiety Z Wydm, jest nowa Lauda. Iwona ma też kilka singli, które sama mogłaby wydać. Musimy jednak to jakoś rozłożyć. Znaleźć dla tych różnych pomysłów dobry czas. Jeszcze 10 lat temu mogliśmy wydać trzy płyty w ciągu roku i grała gitara, ale dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Bardzo dużo koncertujemy z zespołem Błażej Król i nie wyobrażam sobie, że kiedy akurat mamy przerwę, to wyskakujemy z innymi projektami. Muszę powiedzieć, że jak nigdy wcześniej cenię sobie odpoczynek.

Może lepiej więcej teraz wydać, zarobić, a potem odpocząć?

A widzisz. Pojawiło się kiedyś pytanie, które nie każdy chce powiedzieć na głos, ale każdy się nad tym zastanawia – czy nie pisać piosenek pod słuchacza? Żeby jednak więcej tych pieniążków było. Bo fajnie je mieć i wydawać na duperele oraz przyjemności. Zadaję je czasem muzykom, piosenkarzom, tak po cichu, między wierszami. Nie jest teraz ważne, co oni mi mówią, ale wydaje mi się, a nawet jestem chyba pewien, że akurat ja cały czas robię rzeczy prawdziwe. W sensie moje. Nie rozkminiam. Pisanie piosenek jest cały czas dla mnie ważniejsze niż zastanawianie się, czy coś przyniesie mi jakąś korzyść finansową. Mam ten komfort, że mogę się skupić wyłącznie na ulubionych piosenkach.

Cały czas robisz je z Iwoną, twoją żoną. Dzielicie się przy nich obowiązkami, jak w domu, czy wszystko wychodzi wam naturalnie?

Przy poprzedniej płycie „Dziękuję” Iwona była bardzo pomocna w pisaniu tekstów. Przez to, że pisały je dwie osoby, jest w nich fajna schizofreniczność, ciekawy dialog. Natomiast przy najnowszym albumie, „W każdym (polskim) domu”, Iwona nie jest już tekściarką, ale osobą, która wymyśla melodie, refreny, czasem całe utwory. Także mnie poprawia! Na przykład w piosence „10 lat” napisałem najpierw: „Tylko trzymaj mnie za ręce”. A Iwona na to: „Ty, no jak? Za ręce? Za serce!”. No przecież, że za serce! Ta jej mikro zmiana zrobiła w numerze rzecz naprawdę wielką.

Iwona i Błażej Królowie © Sony Music

Czyli ty to Błażej, a Iwona to Król.

Cały czas działamy wspólnie. Iwona pomaga mi nie tylko przy tekstach i melodiach, ale tworzy piosenki i płyty razem ze mną. Oczywiście nie wszystko, co proponuję, jej się podoba, ale uwielbiam w niej to, że nie ma absolutnie problemu, by mi o tym powiedzieć. Nie zgodzić się na coś. Iwona ma szalenie dobrą intuicję, słyszy pewne rzeczy inaczej, i to jest świetne.

To jeszcze wyjaśnijmy, skąd zmiana tytułu. Dlaczego teraz Błażej Król? Żeby cię łatwiej było znaleźć w internecie?

To też. Ale Błażej to bardzo ładne imię i nie ma go za bardzo w polskim show-biznesie. Co jest bardzo dziwne. To imię ma przecież Ł, Ż, na końcu EJ. Warto je przypomnieć! Ale była to też chęć delikatnej zmiany. Nie wyobrażam sobie jakiejś wielkiej wolty w moim wizerunku – i muzycznym, i tym drugim – ale jakieś takie mikro zmiany lubię wprowadzać.

A ja czuję, że inni czują dużą woltę. Starzy fani stracili poczucie elitarności.

Była u starego Króla elitarność, tak. Ale ja też byłem w innym miejscu mojej muzycznej drogi. Te pierwsze albumy, zaczynając jeszcze od UL/KR , wychodziły od koloru czarnego i szły do rozjaśnienia. Nawet jeśli nie doszedłem jeszcze do oślepiającego żółtego, to dziś moje kolory są zdecydowanie jaśniejsze. Dobrze się w nich czuję. Ale wracając do wolty – zauważ, że ja powoli rozstawiałem się na scenie. Myślę, że właśnie od czasu UL/KR, bo jeszcze wcześniejsza grupa Kawałek Kulki to było coś mocno niedookreślonego. Przez ten cały czas nie robiłem skoków, robiłem kroki. Konsekwentnie krok po kroku, pchałem się do przodu.

Aż na scenę i do orkiestry Męskiego Grania.

Tak jak wspomniałem wcześniej, Męskie Granie to była dla mnie wspaniała przygoda. Dalej jest! W tym roku z Nosowską i Michałem „Foxem” Królem, z którymi gramy w piątki specjalny program, robimy niesamowite rzeczy. Weszliśmy z tym jak do siebie i wyszła nam miazga! To jest coś dużego, ale innego. Czyli, wiesz, tak jak lubię. (śmiech)