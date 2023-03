"Wiedziałem, że wrócę z medalem, albo nie skończę tych zawodów"

Finałowa runda Mistrzostw Świata SuperEnduro w Gliwicach była czymś więcej, niż najlepsze motocyklowe widowisko. Te zawody pozwoliły nam ponownie uwierzyć w wielki sport, doświadczyć czegoś wyjątkowego i przekonać się, że rywalizacja o każde miejsce może rozpalić niewyobrażalne emocje. Kolejny tytuł mistrzowski zgarnął Billy Bolt, ale tego dnia jego sukces przykryła walka o brązowy medal. Kilkanaście tysięcy kibiców w trzech wyścigach klasy Prestige dostało dawkę emocji, którą można byłoby obdzielić kilka solidnych rund. Wydawało się, że na zawodach stawiło się… dwóch zawodników! Tadeusz Błażusiak i Cody Webb zgarnęli całe show i w każdym wyścigu toczyli niezapomnianą batalię o brązowy medal.

Przed ostatnim wyścigiem sezonu Polak tracił do Amerykanina 5 punktów i sytuacja wydawała się niemal beznadziejna. Taddy nie raz dowiódł jednak, że nie ma dla niego pozycji straconych i tym razem znów wykazał się heroiczną postawą. Po ekstremalnie zaciętej walce i szalonych atakach na ostatnich okrążeniach, wyprzedził kilku zawodników i wyszarpał kolejny medal do swojej imponującej kolekcji. Trybuny niemal eksplodowały, a gromkie „Taddy, Taddy” rozsadziło gliwicką Arenę.

Byłem gotów wypruć flaki Tadeusz Błażusiak

Tadek, wiele razy mówiłeś, że w SuperEnduro może wydarzyć się wszystko. Często dowodziłeś, że w tej dyscyplinie trzeba walczyć do końca. Wyobrażałeś sobie, że można dać na te słowa aż tak wybitny dowód?

Ja zakładałem każdy scenariusz, przyjeżdżając do Gliwic. Możliwych było tak wiele wariantów, że głowa mogła pękać. Wszystkie strategie opierałem jednak od początku na jednym, bazowym założeniu – że ja w sobotę zostawię wszystko na torze. Nie miałem pewności, co to da i czy pozwoli wywalczyć medal, ale wiedziałem, że tylko takie nastawienie da podstawę, by marzyć o czymkolwiek. Byłem gotów wypruć flaki. To było zresztą widać w dwóch pierwszych wyścigach, które kończyłem wyczerpany fizycznie – miałem tak napompowaną całą „górę”, szczególnie przedramiona, że ledwo trzymałem się kierownicy. Wiedziałem, że przyjeżdżam z medalem, albo nie skończę tych zawodów.

Skąd brało się to totalne wyczerpanie w końcówkach?

Myślę, że wszyscy czuli się podobnie. Okej, Billy robił swoje z przodu i to trzeba mu oddać. Miał już tytuł w kieszeni i jechał bez presji, a to także ma ogromne znaczenie. Pozostali harowali, kalkulowali, walczyli i betonowali się z każdym kolejnym kółkiem. Tak, to była walka na wyniszczenie, ale ja byłem na to gotowy.

Kiedy wgrałeś sobie do głowy taki program?

Zawsze tak mam (śmiech)! Na każde zawody przyjeżdżam, by dać z siebie absolutnie wszystko. Tym razem, być może, zależało mi jeszcze bardziej, niż zwykle. O ile to w ogóle możliwe… Ale podam przykład. W środę przed zawodami, na treningi przylecieli do mnie Japończycy i testowaliśmy mnóstwo opon. Sprawdziliśmy osiem prototypów na tył i cztery przednie. To była bardzo ciężka i produktywna praca, chciałem być pewien, że zadbałem o każdy detal, by dać sobie więcej szans. Zmieniliśmy trochę ustawień, ale po dwóch startach w Gliwicach okazało się, że akurat na tym torze lepszym wyborem był zestaw, na którym ścigałem się wcześniej. Przed decydującą walką wróciliśmy do starych ustawień i jechało mi się o wiele bardziej komfortowo.

Przed startem tego jednak nie wiedziałeś. To było takie all in?

Tak, postawiłem wszystko na jedną kartę. Marginesu błędu już nie było. Szybko poczułem jednak, że to była dobra decyzja. Tuż po starcie wiedziałem, że w tym wyścigu idę po wszystko.

Dwa wyścigi kończysz dokumentnie zmordowany, a w trzecim dajesz jeden z największych popisów ostatnich lat. Skąd wziąłeś siły?

Na pewno jest to kwestia wytrenowania. Do takich akcji przygotowujesz się tak naprawdę przez całą karierę. Mój organizm kilka razy zmuszony był do tego, by w decydujących chwilach wykrzesać z siebie coś ekstra, więc to nie jest coś zupełnie nadzwyczajnego. Pomogła też wspomniana zmiana opon. Kiedy czujesz, że motocykl lepiej się prowadzi i na każdym okrążeniu zostają ci te wolne porcje siły, którą dotychczas trzeba było pożytkować na opanowanie sprzętu, to chce się jechać i walczyć. Sport na tym poziomie to tak naprawdę bardzo precyzyjna układanka, w której każdy element zależy od wielu innych czynników. Ja dostałem kilka procent mocy do zagospodarowania i wpakowałem je w ten decydujący wyścig.

Zawładnęliście z Codym całą imprezą. Jeździli wszyscy, ale walczyliście tylko wy, jakby świat dla was nie istniał…

Tak to się ułożyło. Obaj zdawaliśmy sobie sprawę, jak wyglądała sytuacja i o co jedziemy. W każdym wyścigu trafialiśmy na siebie na trasie i mogliśmy bardzo bezpośrednio wyjaśnić sobie parę spraw (śmiech). Żałuję drugiego wyścigu, bo w końcówce doszło do kuriozalnej sytuacji. Zgasł mi motocykl, a kiedy próbowałem go jak najszybciej uruchomić, zorientowałem się, że… starter mam po drugiej stronie kierownicy! W jakimś zamieszaniu torowym ktoś musiał we mnie przyłożyć i przestawić mi go. Nigdy wcześniej mi się to nie przytrafiło. Zanim zorientowałem się w sytuacji, minęło wiele cennych sekund i akurat ten pojedynek z Codym przegrałem. Kiedy wydaje mi się, że w tej dyscyplinie doświadczyłem już wszystkiego, zdarza się coś, co każe mi sobie przypomnieć, że tu zawsze może zdarzyć się coś nieoczekiwanego.

Czym jechałeś ostatnie okrążenia sezonu – motocyklem, ciałem, czy głową?

Wszystko funkcjonowało. A kiedy jesteś już totalnie na limicie, to faktycznie coś wyjątkowego można czasem znaleźć już tylko w sferze mentalnej. Kiedy głowa i serce bardzo chcą, można niekiedy zdziałać cuda. Ale sport, to nie są czary – mary. Głową nie da się pojechać i wygrać. Można w niej szukać dodatkowych pokładów energii, kiedy wszystko inne działa bez zarzutów. Tak właśnie było w Gliwicach, bo sprzęt i moje ciało funkcjonowały perfekcyjnie. Tempo wyścigów było kosmiczne. Ja byłem cały czas na odcięciu, od pierwszego okrążenia do ostatniego. Ja wiem, że jestem w stanie wytrzymać taki reżim, a Cody z kolei w końcówkach puchnie. I tak się stało – ja dałem radę, a on odpadł.

Rywalizacja z Codym dostarczyła wrażeń ekstremalnych. Był niejeden body-check, walczyliście w powietrzu i na lądzie, goniliście się wściekle, fundowaliście sobie block-passy. To mieściło się w regulaminowych ramach?

Myślę, że tak. Było ostro, ale obaj pisaliśmy się na taki układ. Ścigamy się od kilkunastu lat, szanujemy się i lubimy poza torem, ale w trakcie wyścigu jesteśmy po prostu rywalami i każdy z nas chce wygrać. To pewien rodzaj szacunku. Gwarantując sobie, że damy z siebie wszystko, by pokonać przeciwnika, w pewnym sensie doceniamy jego klasę. To działa w obie strony. Po zawodach rozmawialiśmy z Jonnym Walkerem i on też przyznał, że jechaliśmy bardzo ostro, ale czysto. Wyjątkowo czysto, jak na rangę wyścigów i liczbę sytuacji stykowych między nami. Inaczej nie mogło być, iskry musiały lecieć.