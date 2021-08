Bluszcz: Chodzi o klimat i uczucia, jakie wywołuje u ciebie muzyka

Jarek Zagrodny: To ciekawe, wbrew pozorom myślę, że mamy jednak podobnie. Wydaję mi się, że nauczyliśmy się podchodzić z luzem do swojej twórczości. Z jednej strony traktujemy poważnie to, co robimy, ale mamy też sporo dystansu do tego. Czuję, że żadna z tych dwóch skrajności nas do końca nie zadowala na wyłączność, więc próbujemy łapać jakiś złoty środek pomiędzy tymi sferami i krótko mówiąc – dobrze się w tym czujemy. A co do drugiej kwestii to nie powiedziałbym, że świat analogowy jest stricte lepszy czy gorszy, chyba najprościej powiedzieć, że jest nam po prostu może bliższy. Być może przez to, że nasze dorastanie miało mianownik gdzieś tam bardziej jednak analogowy niż cyfrowy. Aczkolwiek daleko nam do podejścia „kiedyś to było, a teraz...”. Wiadomo, lubimy stare rzeczy, ale mnie również bardzo ciekawi współczesność i świat, który mamy teraz. Lubię go śledzić i obserwować, jest to bardzo interesujące.