Bober: Cały czas do przodu!

Przede wszystkim świetnie się bawiłem. Większość płyty powstała pod ręką mojego dobrego znajomego Mateusza „4money”, z którym mieliśmy dużo beki i otaczała nas pozytywna atmosfera. Można to zresztą odczuć, słuchając płyty. Zawsze lubiłem przekazywać światu swoje przemyślenia i światopogląd, ubierając to w sposób pełen sarkazmu i poczucia humoru. Nowy krążek to ogromny krok w kierunku, w którym będę mógł się spełniać.

Przede wszystkim świetnie się bawiłem. Większość płyty powstała pod ręką mojego dobrego znajomego Mateusza „4money”, z którym mieliśmy dużo beki i otaczała nas pozytywna atmosfera. Można to zresztą odczuć, słuchając płyty. Zawsze lubiłem przekazywać światu swoje przemyślenia i światopogląd, ubierając to w sposób pełen sarkazmu i poczucia humoru. Nowy krążek to ogromny krok w kierunku, w którym będę mógł się spełniać.

Przede wszystkim świetnie się bawiłem. Większość płyty powstała pod ręką mojego dobrego znajomego Mateusza „4money”, z którym mieliśmy dużo beki i otaczała nas pozytywna atmosfera. Można to zresztą odczuć, słuchając płyty. Zawsze lubiłem przekazywać światu swoje przemyślenia i światopogląd, ubierając to w sposób pełen sarkazmu i poczucia humoru. Nowy krążek to ogromny krok w kierunku, w którym będę mógł się spełniać.