AlphaTauri AT03: Wszystko, co wiemy o nowym bolidzie na sezon 2022

. Należy jednak wziąć pod uwagę, że auto zaprezentowane 9 lutego 2021 r. to nie docelowa wersja konstrukcji z Milton Keynes, ale makieta pozbawiona wielu detali. Z tego względu nie o wszystkich podobieństwach między konstrukcjami siostrzanych ekip wiemy już teraz. Pewne jest, że AlphaTauri używać będzie identycznego tylnego zawieszenia, skrzyni biegów i hydrauliki jak Red Bull, a sam ten fakt implikuje już wiele podobieństw w konstrukcji aut, zwłaszcza w tylnej ich części. Niewykluczone jest podobne ukształtowanie sidepodów w rejonie tylnego zawieszenia, a być może nawet na większym obszarze. Samochód Formuły 1 to jedna całość, a nie zbiór elementów, dlatego kształt jednego elementu często wpływa na kształt innego.

Przednia część nowo pokazanego AT03 jest dość podobna do makiet stworzonych przez FIA, jednak ekipa z Faenzy już w ubiegłym roku pokazała, że potrafi zaskoczyć, jeśli chodzi o ten element samochodu. Do najbardziej dostrzegalnych różnic należy zaliczyć bardziej kanciaste boczne części przedniego skrzydła oraz kierownice strug widoczne na jego płatach. Mimo wszystko z ostatecznymi analizami tego rejonu auta warto poczekać do momentu, aż ujrzymy docelową wersję AT03 na torze.

Możemy jednak przejść do omówienia sidepodów, czyli bocznych osłon chłodnic, a w tym rejonie auto już teraz prezentuje ciekawe rozwiązania. Wspomniane sidepody wydają się szersze niż u niektórych innych zespołów, a jednocześnie bardziej płaskie i niższe. Stosunkowo małe kwadratowe wloty powietrza wskazują na nieco inne rozwiązaniach w zakresie chłodzenia, które wymagać będą jednak szerszych bocznych i tylnych części pokrywy silnika. Wzorem lat ubiegłych stosunkowo duża chłodnica umieszczona jest nad silnikiem, co skutkuje większymi rozmiarami auta w tym rejonie. Daleko mu jednak do niektórych konstrukcji z przeszłości.

