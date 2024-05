„Żużlowy” bolid Red Bull Racing – czyli jaki? Co trzeba w nim zmienić?

Jazda bolidem po żużlu wymaga jednak licznych zmian w jego ustawieniach. Prześledźmy je razem.

Elementy mechaniczne

Samochody królowej sportów motorowych mają jeździć szybko nie tylko na prostych, ale także w zakrętach. To tam kryje się prawdziwa magia tych maszyn, ponieważ istnieją auta dysponujące większą od nich prędkością maksymalną, ale nic nie może się z nimi równać pod względem generowanej przyczepności mechanicznej i aerodynamicznej, a także prędkości pokonywania łuków na torach wyścigowych. Ich naturalnym środowiskiem jest jednak płaski asfalt, dlatego jazda po żużlu wiąże się z zupełnie nowymi wyzwaniami i o wiele niższą prędkością. Abym im podołać, mechanicy podnoszą zawieszenie bolidu do maksymalnej wysokości – znacznie wyżej niż ma to miejsce podczas wyścigów Grand Prix, do których są projektowane.

Żużlowa nawierzchnia nie będzie naszym przyjacielem, dlatego nie spodziewamy się zbyt wysokich prędkości. Greg Borrill, główny mechanik Heritage Team

Podczas prawdziwych wyścigów bolidy ustawiane są jak najniżej, aby powietrze wpadające pod podłogę miało do pokonania jak najwęższy „tunel” tworzony z jednej strony przez asfalt, a z drugiej przez spodnią część podłogi. Im jest on węższy, tym powietrze płynie szybciej, a zatem ma niższe ciśnienie. Im większa różnica ciśnień pod i nad bolidem, tym większy docisk. To właśnie dlatego podłoga generuje dużo większy docisk niż skrzydła. Bolid może zostać zawieszony wyżej, jeżeli spodziewane są np. opady deszczu. Pozwala to zmniejszyć negatywny wpływ warstwy wody na aerodynamikę tej części pojazdu, a także ułatwia prowadzenie auta po zdradliwym, śliskim torze.

Dostawca opon, czyli Pirelli, przygotowuje na pokazy specjalne opony, które nijak mają się do tych używanych podczas wyścigów Grand Prix. Chodzi o to, aby zespoły nie mogły na tego rodzaju przejazdach zbierać danych przydatnych w prawdziwej rywalizacji. W zależności od potrzeb i możliwości na pokazach używa się więc zarówno slicków, jak i deszczówek. Warto zauważyć, że na jednym z pokazów na pustyni, a więc nawierzchni nieco podobnej do żużla - a w każdym razie bardziej do niego zbliżonej niż gładki asfalt - zastosowano opony deszczowe.

Pustynny pokaz © Garth Milan

W porównaniu do asfaltu na torach wyścigowych, dużo bardziej gładkiego niż ten uliczny, żużel jest bardzo wyboisty, a jazda po nim sprawia, że drobiny żwiru mogą wpaść np. do wlotów powietrza. Zmusza to inżynierów do jak najwyższego zawieszenia auta, aby ograniczyć liczbę ciał obcych, które trafią do chłodnic albo hamulców. Drobne latające kamyki są też zagrożeniem dla delikatnych elementów aerodynamicznych, takich jak kierownice strug i różnego rodzaju grzebienie zlokalizowane m.in. przy kołach czy podłodze. Mechanicy zdejmują je więc, aby uniknąć ich uszkodzenia. Wyboje na żużlu, piachu czy nawet zwykłych ulicach nieprzystosowanych do wyścigów F1 wymuszają na inżynierach konieczność takiego ustawienia amortyzatorów, aby kompensowały większe niż zazwyczaj drgania i wychylenia zawieszenia.

Aerodynamika

W zależności od toru samochody Formuły 1 mogą mieć duże lub małe skrzydła. Tak potocznie określa się ich ustawienie na duży lub mały docisk, choć nie zawsze przekłada się to na faktyczny rozmiar ich płatów – czasem chodzi jedynie o kąt ich wychylenia. W przypadku przejazdów pokazowych – niezależnie od nawierzchni – stosuje się jak największe skrzydła, aby auto miało jak największy docisk. Wszak wiemy już, że podłoga ogołocona z elementów aerodynamicznych i zlokalizowana dalej od nawierzchni niż zazwyczaj, nie generuje tyle docisku, co podczas prawdziwego wyścigu. Podczas Red Bull Speed Ways David Coulthard nie będzie jednak mógł wykorzystać docisku generowanego przez RB7, ponieważ przy przewidywanych prędkościach rzędu ok. 60 km/h powietrze zbyt wolno opływa bolid, aby aerodynamika mogła zadziałać. Z tego samego powodu słynny nawrót w Monako pokonuje się z prędkością 20-40 km/h – brakuje docisku, by przejechać go szybciej.

DC za kółkiem © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Poza zawieszeniem auta najwyżej jak się da i wyposażeniem go w dodatkowe wentylatory, jest to praktycznie taki sam bolid jak w czasach, gdy ścigał się na torach. David Coulthard, kierowca pokazowy Red Bull Racing

Chłodzenie

Osobny akapit poświęciłem chłodzeniu, które z natury rzeczy znajduje się na pograniczu aerodynamiki i mechaniki. Im wyższa jest spodziewana temperatura, tym więcej szczelin chłodzących potrzeba, a one z kolei pogarszają aerodynamikę. Pokazowa wersja RB7 ma ich więc znacznie więcej niż ta, którą przed laty ścigali się Sebastian Vettel i Mark Webber . Wydajny układ chłodzenia pozwala natomiast ograniczyć liczbę otworów w poszyciu podczas prawdziwych wyścigów, jednak przy tak niskich prędkościach, jak te osiągane podczas pokazów, nawet najwydajniejsze chłodnice nie dadzą sobie rady bez niekonwencjonalnego wspomagania. Dlatego właśnie inżynierowie muszą radzić sobie inaczej. Bolid Red Bull Racing, który już wkrótce ujrzymy w akcji, ma w swoim wnętrzu dodatkowe wiatraki, które zwiększają przepływ powietrza w rejonie chłodnic i pozwalają uniknąć przegrzania bolidu. Z uwagi na zapisy regulaminu technicznego nie można byłoby zastosować ich podczas prawdziwego Grand Prix.

Pokazowy RB7 - widoczne otwory wentylacyjne © Red Bull Content Pool

Podsumowanie

Prawdziwa wyścigowa wersja RB7 to niesamowita konstrukcja, która na gładkim asfalcie pokona większość istniejących na świecie pojazdów. Tor żużlowy stanowi jednak dla niej zupełnie odmienny świat, natomiast dla motocykla Macieja Janowskiego jest to środowisko naturalne. Jak David Coulthard i jego maszyna poradzą sobie w tej rywalizacji? Tego dowiemy się 30 maja podczas Red Bull Speed Ways we Wrocławiu.