Red Bull RB18: Analiza techniczna

różni się od ubiegłorocznego pod niemal każdym możliwym względem poza zespołem napędowym, którego jednak nie widać na pierwszy rzut oka. Łatwo za to dostrzec diametralnie inne przednie skrzydło, nos, koła, boczne osłony chłodnic, podłogę i tylne skrzydło. Wszystko to jest dostosowane do

Ciekawymi częściami nowego samochodu są niepozorne „błotniki” nad przednimi kołami. Ciągną się one w dół aż pod dolne wahacze, a ukształtowanie ich dolnej części przywodzi na myśl kierownice strug montowane pod nosami aut z okolic 2005 r. Ich zadaniem jest uspokojenie powietrza zaburzonego przez przednie koła i zmniejszenie wytwarzanych w ten sposób zawirowań, z kolei ich dolne części pozwolą lepiej nakierować powietrze na podłogę, a zatem bezpośrednio wpłyną na poziom uzyskiwanego docisku, którego z podłogi będzie teraz znacznie więcej w porównaniu do nadwozia niż w latach ubiegłych. Co ciekawe, mają one szczeliny, które potencjalnie mogą pomóc w odpowiednim ukształtowaniu strumienia powietrza. Teraz gdy nie ma już grzebieni na nosach aut, trzeba sobie radzić na inne sposoby.

