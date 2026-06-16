Bolidy F1 Red Bulla w Warszawie - czyli jakie? Co zobaczymy we wrześniu?

Sercem RB7 jest ważący 95 kg silnik

V8

o pojemności

2,4 l

, który osiąga obroty na poziomie

18 000 RPM

i generuje moc

750 KM

. To wystarczy, aby rozpędzić auto do prędkości

znacznie powyżej 300 km/h

. Dokładna prędkość maksymalna zależy od ustawień na konkretny tor - najwyższa była podczas GP Włoch na Monzy, gdzie Sebastian Vettel osiągnął

327,9 km/h

. Oprócz jednostki napędowej wyścigowy RB7 posiadał system KERS, który odzyskiwał energię kinetyczną z hamowania i zamieniał ją na prąd magazynowany w baterii. Po naciśnięciu przycisku na kierownicy Vettel i Webber mieli do dyspozycji dodatkową moc rzędu 80 KM przez ok. 6 sekund na każdym okrążeniu. Pozwalało to pojechać

o ok. 0,3-0,4 s szybciej

na każdym kółku niż bez systemu KERS. Dodatkową bronią Red Bulla w tej kwestii była waga - KERS w RB7 ważył

ok. 10 kg

, podczas gdy w konkurencyjnych maszynach było to nawet 20-30 kg. Wszystko dzięki temu, że inżynierowie opracowali mniejszą, ale równie pojemną baterię. Zrobiono je także z innego, bardziej odpornego na temperaturę materiału, dzięki czemu do chłodzenia wystarczała mniejsza - a więc i lżejsza - chłodnica. Umieszczenie systemu KERS pod zbiornikiem paliwa pozwoliło z kolei lepiej ukształtować poszycie samochodu i dało duże korzyści aerodynamiczne.