RB16B i AT02 – wstępna analiza nowych bolidów Red Bull Racing i AlphaTauri

Przykładem takiego mniej popularnego elementu jest pionowa część stercząca równolegle do monokoku tuż za przednim zawieszeniem. Jej zadaniem jest przyśpieszenie i uporządkowanie strumienia powietrza, który w swojej dalszej podróży wzdłuż bolidu natyka się na wloty powietrza do chłodnic. Przypomina to nieco dawne deflektory, których przednie części potrafiły

znajdować się bardzo blisko monokoku. Bumerang jest obecnie nawet bardziej istotny niż w ubiegłych latach, bowiem to on wraz z minimalnie zmienionymi obudowami chłodnic ma kierować powietrze na dyfuzor i tylne zawieszenie. Ma to pomóc w odzyskaniu jak największej ilości straconego docisku. Za jego rozwój w Red Bullu odpowiedzialny będzie genialny Adrian Newey, który zapewne zaskoczy w nadchodzącym sezonie jakimiś niecodziennymi rozwiązaniami.