5 powodów, dla których wpadamy na Boost Jam (I Ty też musisz!)

Wszyscy nastawiali się 10-metrowe dropy, ogromne hopy i linie dla najbardziej szalonych zawodników. Później dotarły do nas pierwsze informacje o trasach w stylu „family friendly” dopasowanych do szkoleń rowerowych i mniej zaawansowanych riderów. Ostatecznie stanęło na tym, że Boost miał zostać mieszanką wybuchową wszystkich wymienionych wyżej czynników, a sam pomysłodawca został zobligowany do stworzenia aktywnej społeczności składającej się z riderów na różnych poziomach zaawansowania. Mogłoby się wydawać, że jest zadanie nie do zrealizowania i jeśliby się nad tym głębiej zastanowimy, to istotnie, prawdopodobnie tak jest. Ale Szczęki po prostu o tym nie wiedział. Zbudował trasy, ogarnął kozacką ekipę i w tym roku zaprasza Was na drugi w historii miejscówki Jam! Dlaczego warto na niego przyjechać? Oto kilka najważniejszych powodów: