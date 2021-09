. Nasz hiphopowy tourbus zawitał wtedy do Kielc, by zagrać koncert, ale też porozmawiać z Borixonem o lokalnej scenie i jego początkach z rapem.

„Kochani, w tym roku moja płyta solo. Są tu jeszcze jacyś fani Borixona?” – napisał niedawno raper na swoim koncie facebookowym. Album ukaże się więc trzy lata po jego ostatniej solówce, „Mołotow” z 2018 roku, ale też dwadzieścia po historycznym debiucie „WYP3 kolejna część”. To dobra okazja, żeby przypomnieć, jak to wszystko u niego się zaczęło i włączyć materiał, który zarejestrowaliśmy w 2015 roku,

. Zapoznał mnie z nim Wojtas, bo Wzgórze już z nim działało. Rzuciłem więc szkołę i ruszyłem z Liroyem w trasę. Wtedy to był dla mnie mega przeskok – z niczego w coś na maksa. Koncerty były dzień w dzień, zdarzało się nawet, że graliśmy po 2-3 dziennie. Naprawdę to był mega sztos. Po czym nagle wszystko tak się potoczyło, że Wzgórze zaproponowało mi dołączenie do ekipy. Serio, byłem w ciężkim szoku, ale też bardzo się ucieszyłem”.

„Mówiłem to już wielokrotnie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, wytłumaczę, że na wzgórzu w Kielcach przesiadywali żule. I pili wina, mieli czerwone nosy, czerwone twarze i wszyscy mówili na nich Apacze. Wzgórze Apaczy, wzgórze żuli. Z tego wzięła się nazwa grupy, tylko Wojtas przerobił ją na WYP i dołożył trójkę, żeby było fajniej. Zespół miał się nazywać na początku Na Ch*j I Do Kaliningradu, ale zrezygnowaliśmy z tej nazwy.” (śmiech)

i to jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. My już wtedy się z nimi ziomkowaliśmy”.

„Wspominam te czasy naprawdę zajebiście. Każda droga prowadziła nas do parku. Tam było kiedyś miejsce nazywane Oficyną, gdzie zorganizowaliśmy jedną z najgrubszych imprez na tamte czasy. Na moje 19. urodziny przyjechał do Kielc

Lubię bawić się muzyką. Robię to, co mi się podoba

