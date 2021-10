Brage Vestavik rusza na podbój Red Bull Rampage

Nie, nigdy i prawdę mówiąc, trochę się tego obawiam. Tamtejszy teren jest zupełnie inny niż ten, do którego jestem przyzwyczajony. U nas, w Norwegii, robimy wszystko by utrzymać trasy tak suche, jak to możliwe, ale zadanie nie jest łatwe bo ciągle pada deszcz lub śnieg. W Utah są tylko skały i suchy, sypki piach - coś dokładnie odwrotnego. Szczerze mówiąc, patrzę na mój debiut jak na możliwość rozwoju. Chcę się przede wszystkim jak najwięcej nauczyć i nie mam wielkich oczekiwań, co do wyniku.