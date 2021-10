Brandon Semenuk zalicza czwarte zwycięstwo w zawodach Red Bull Rampage

Trzeba przyznać, że nawet jak na Red Bull Rampage, tegoroczna impreza była dość nietypowa. Posypała się cała masa gleb i przez chwilę, zastanawialiśmy się, czy format zawodów, przypadkiem nie został zamieniony na "last man standing". Jeszcze przed zawodami z rywalizacji odpadli Brage Vestavik , Andreu Lacondeguy i Carson Storch , którzy w trakcie treningów zaliczyli paskudne upadki. Po pierwszym przejeździe rywalizację zakończyli też Vinny Tupin i Tom Van Steenbergen , a na szczycie została ostatnia dziesiątka.

Jednak taka liczba upadków nie wzięła się z nikąd. Od 10 dni zawodnicy przygotowywali w Utah trasy, które miały im umożliwić przekroczenie kolejnych granic. Miało być, wyżej, dalej i bardziej hardkorowo niż kiedykolwiek. I prawdę mówiąc, właśnie tak było. Zobaczyliśmy triki i pomysły, których nikt wcześniej nie próbował zrealizować na Red Bull Rampage. Impreza wskoczyła na zupełnie nowy poziom, a rider, który wymusił ten przeskok, otrzymał za swój przejazd najwięcej punktów i ostatecznie wygrał zawody. Mowa tu oczywiście o Brandonie Semenuku , który jako jedyny rider w stawce, startował na rowerze z jednopółkowym amortyzatorem. Jego pierwsza próba zakończyła się glebą, ale w swoim drugim przejeździe wykonał tailwhipa z dropa i flipwhipa na ostatniej hopie. Jechał płynnie, pewnie i od startu do mety, w pełni kontrolował sytuację.

Być może jego wynik byłby inny, gdyby do mety dojechał Szymon Godziek , który zaliczył dwa niegroźne (na szczęście) upadki przy próbie 360-tki z największego dropa zbudowanego na tegorocznym Rampage'u. Tego nigdy się nie dowiemy, ale na całe szczęście, już za rok, Szaman znów poleci do Utah i powalczy o tytuł najlepszego freeridera sezonu!

Zobacz powtórkę zawodów:

Red Bull Rampage 2021 - zobacz powtórkę zawodów!

01 Zobacz pełne wyniki zawodów:

Brandon Semenuk: 89 Kurt Sorge: 88.33 Reed Boggs: 87 Cam Zink: 86.33 Tyler McCaul: 78.33 Kyle Strait: 77.66 Thomas Genon: 77 Ethan Nell: 73.33 Jaxson Riddle: 72.66 Szymon Godziek: 54.33 Vincent Tupin: 0 Tom Van Steenbergen: 0

02 Czy Brandon Semenuk zasłużył na zwycięstwo?

Tak. I to w stu procentach. Ale nie dlatego, że my tak uważamy, tylko dlatego, że uważają tak sędziowie. Argument, że "to był slopestyle, bo jechał na rowerze z jednopółkowym amortyzatorem", nie ma dla nas żadnego znaczenia. Jechał na takim rowerze, bo posiada umiejętności, które mu to umożliwiają, a sędziowie wcale nie dali mu za to żadnej taryfy ulgowej.

Winning Run

Wygodnie narzeka się na werdykty ekipy sędziowskiej siedząc w fotelu kilka tysięcy kilometrów od miejsca, w którym rozgrywana jest impreza. Prawda jest jednak taka, że nie ma na świecie drugich tak skomplikowanych zawodów. Każdy zawodnik jedzie inną linią, wykonuje inne triki i ma swój własny styl jazdy. Jeden specjalizuje się w szybkiej jeździe po pionowych ścianach, inny w lataniu wielkich dropów, a jeszcze inny potrafi zakręcić kozacką sztuczkę na dużym rowerze. To wszystko jest freeride, a to, że w przejazdach pojawia się więcej sztuczek, świadczy tylko o progresji sportu i rozwoju zawodników. To zawodnicy tworzą Red Bull Rampage i sami definiują czym dla nich jest "Freeride".

Sędziowie, którzy oceniają występy zawodników na Red Bull Rampage, są w Utah tak długo jak zawodnicy. Znają każdą linię na pamięć, wiedzą jak wyglądają przeszkody, znają ich rozmiary i dokładną charakterystykę i co najważniejsze, sami są bardzo doświadczonymi riderami. To co widzisz na ekranie, w trakcie transmisji, zupełnie nie oddaje tego, co dzieje się na miejscu. Czasem, wydaję się nam, że to nie zawodnicy, tylko sędziowie, maja na Rampage'u najgorszą robotę...

03 Jak będą wyglądać kolejne edycje Red Bull Rampage

Brandon Semenuk i pierwszy w historii flipwhip wykonany na Red Bull Rampage © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Trochę odpowiedzieliśmy już na to pytanie w poprzednim akapicie, bo o tym jak będą wyglądać kolejne edycje zawodów zadecydują właśnie zawodnicy. Czy w Utah pojawi się więcej riderów z jednopółkowymi amortyzatorami? Dlaczego nie? Parę dobrych lat temu, riderzy próbowali już swoich sił na takich maszynach, ale sprzęt nie zdał egzaminu. Brakowało wiedzy, umiejętności i technologii, która obecnie rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. Jeśli zawodnicy dobrze czują się na takich rowerach, mogą sobie pozwolić na więcej, a co za tym idzie pchać freeride do przodu, to dlaczego ktokolwiek miałby z tym mieć jakiekolwiek problemy?

"Freeride to jazda po skałach, a nie skakanie po wyklepanych hopach". Skoro "Freeride" to złożenie dwóch słów "wolny" i "jazda", to kto ma decydować o tym, jak właściwie powinna wyglądać ta dyscyplina? Oczywiście kilkanaście lat temu, sport wyglądał trochę inaczej. Zawodnicy rzeczywiście toczyli się po skałach, a w swoich przejazdach mieli mniej skoczni umożliwiających wykonanie efektownych trików. To nie tak, że nie chcieli budować hop. Po prostu jeszcze nie wiedzieli jak się za to zabrać. Freeride to bardzo młoda dyscyplina, a zawodnicy, którzy ją uprawiają ciągle uczą się swojego fachu. Nikt jednak nie może zaprzeczyć temu, że obecnie, riderzy jeżdżą szybciej, skaczą większe dropy i robią na dużych rowerach najbardziej szalone triki. Mogą sobie na to pozwolić właśnie dlatego, że przez odpowiednie przygotowanie tras zminimalizowali ryzyko upadków i mogą pracować nad rozwojem swoich umiejętności.

Zmiany są naturalną częścią rozwoju. Jeśli ktoś zapytałby nas, czy freeride i Red Bull Rampage idą w dobrym kierunku, odpowiemy: Tak długo, jak zawodnicy będą się jarać się tym co robią na rowerach, my będziemy się jarać razem z nimi.

