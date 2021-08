Break Thru Poland: tak b-boye łączą tradycję z nowoczesnością w Krakowie

– od gór aż do morza, by odkryć kulturę breakingu, jakiej jeszcze nikt nam nie pokazał. Z każdym kolejnym odcinkiem i przystankiem jesteśmy mądrzejsi o nowe spotkania, bogatsi o nową energię, ale też bliżej

"To naprawdę robi wrażenie!" Szybka historia Red Bull …

Red Bull BC One World Final

Break Thru Poland: Kraków

To tutaj, na tle ikonicznych Sukiennic, można spotkać przedstawicieli starej szkoły breakingu – ekipę Misjonarzy Rytmu, której występy stały się już tradycją na krakowskim Rynku.

To tutaj, na tle ikonicznych Sukiennic, można spotkać przedstawicieli starej szkoły breakingu – ekipę Misjonarzy Rytmu, której występy stały się już tradycją na krakowskim Rynku.

To tutaj, na tle ikonicznych Sukiennic, można spotkać przedstawicieli starej szkoły breakingu – ekipę Misjonarzy Rytmu, której występy stały się już tradycją na krakowskim Rynku.

, rozkręcały się pierwsze, duże imprezy hiphopowe. Wywodząca się ze Stanów kultura, której filarami były rap, didżejing, graffiti i właśnie breaking, działała mocno na wyobraźnię polskiej młodzieży, otwartej na świat i wszystko, co nowe.

„Pierwsze sety, z tego co pamiętam, robiłem na krakowskim Rynku w 1997-98 roku. Potem na chwilę wyjechałem za granicę, ale chłopaki dalej dawali czadu” – wspomina reprezentujący ją B-Boy Remo. Wtedy w Krakowie,

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Na planie Break Thru Poland w Krakowie

Misjonarze Rytmu na planie drugiego odcinka Break Thru Poland

Bisz, narrator Break Thru Poland

Wybieramy z przeszłości i przyszłości to, co najlepsze, tworząc unikalne tu i teraz

Wybieramy z przeszłości i przyszłości to, co najlepsze, tworząc unikalne tu i teraz

Wybieramy z przeszłości i przyszłości to, co najlepsze, tworząc unikalne tu i teraz