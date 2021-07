Break Thru Poland: Odkryj niezwykły świat breakingu w podróży wzdłuż Wisły

Zabieramy cię w niezwykłą, roztańczoną podróż szlakiem Wisły. Od gór aż do morza, by

I tak jak bieg rzeki prowadził siostry do morza, tak my w serii Break Thru Poland podążamy wraz z Wisłą przez Polskę do Gdańska i światowego finału Red Bull BC One 2021. Przyglądamy się po drodze historii i tradycjom polskich regionów, łącząc je z tańcem breaking, który - jak się okazuje - czerpie w dużej mierze także z nich. Mamy tym samym niezwykłą szansę zobaczyć b-boyów i b-girls tańczących w wyjątkowych miejscach i wymieniających się dobrą energią z lokalną społecznością.