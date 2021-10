Nie mamy Bronxu, ale... mamy góry! Wskocz za kulisy „Break Thru Poland”

Seria Break Thu Poland to wyjątkowa, roztańczona podróż szlakiem Wisły. Wyjątkowa, bo od gór aż do morza, razem z polskimi b-boyami i gośćmi specjalnymi odkrywamy kulturę breakingu w sposób, w jaki jeszcze nikt nam jej nie pokazał. A wszystko w ramach przygotowań do światowego finału Red Bull BC One , czyli najbardziej prestiżowego wydarzenia w świecie breakingu z pojedynkami jeden na jeden, który już 6 listopada 2021 r. odbędzie w Gdańsku. Będzie to pierwszy taki finał w Polsce.

Skąd pomysł, by breaking pokazać przez pryzmat Wisły, międzypokoleniowych spotkań i staropolskich legend?

Paweł Kątny, B-Boy Chu Chu (scenariusz, montaż, reżyseria): Pomysł był gotowy, tylko trzeba było na niego wpaść. (uśmiech) W sumie odpowiedź dała nam natura, a nam udało się ją odkryć i połączyć kropki. To była kluczowa rzecz w tworzeniu całej koncepcji. Granice naszego pięknego, bogatego kulturowo kraju, oraz rzeka, która przecina go od południa na północ, po sam horyzont. Chyba cała droga związana z eventami Red Bulla naprowadziła nas naturalnie na taką zagrywkę. Początki były spontaniczne – ja, Yarko i Greku z ekipy Catch The Flava, stworzyliśmy początkowy koncept, później ten pomysł stanął na rok przez Covid. Kiedy wróciliśmy z Grekiem do projektu, był już z nami Czacha, z którym rozwijaliśmy całą fabułę i świeże pomysły aż do samego końca. Można powiedzieć, że każdy z nas wymyślił i włożył w to część siebie. Wisła, legendy – to wszystko było gdzieś zapisane w chmurze, trzeba było tylko włożyć w nią głowę.

Bartosz Czachorowski (scenariusz, zdjęcia, reżyseria): Ja osobiście dołączyłem do projektu, gdy był postawiony szkielet pomysłu. Chłopaki z Catch The Flava mieli fajny pomysł, który ktoś musiał przelać na język filmowy i zrealizować. Niestety (albo stety) z uwagi na sytuację na świecie i Covid, wszystko musiało się na chwilę zatrzymać. A to było duże wyzwanie, bo realnie wszystko przeniosło się o prawie rok do przodu. Z perspektywy czasu myślę, że to był okres, kiedy projekt dojrzał, zatoczył koło, i na podstawie pierwszej idei narodził się na nowo. Z jeszcze świeższymi pomysłami i zupełnie nową siłą!

Break Thru Poland: Barania Góra

Na czym przy realizacji Break Thru Poland zależało wam najbardziej?

B-Boy Chu Chu: Przede wszystkim na pokazaniu czegoś więcej niż sam breaking. Breaking jest świetnym narzędziem, który przeplatany między fabułą a rzeczywistością dopełnia się, nabiera pełniejszego kształtu. Mnie osobiście najbardziej kręciła wartość dodana – czyli fabuła, która tworzy jakiś przekaz i sens tych puzzli. Sam breaking jest turbo ważny i atrakcyjny, sam w sobie jest 40-letnią historią i bez niego nie ma tego projektu, to jest oczywiste, ale osobiście chciałem wynieść ten taniec na wyższy poziom i dzięki niemu wydobyć dla widza coś więcej niż „tylko breakdance”. Zakładaliśmy, że film dzięki temu będzie bliższy widzowi, że dzięki niemu poczuje on, że jest bliżej tych miejsc i wydarzeń.

Bartosz Czachorowski: Mi najbardziej zależało na tym, by pokazać naszą kulturę breakingową z trochę innego spojrzenia, przez pryzmat innych ludzi, pasji i nawyków. Wiemy, że każdy region w Polsce ma swoje unikatowe obrzędy, wyjątkową kulturę i historyczną tradycję. To skarbnica wiedzy i historii, wyjątkowy dar, jaki gości w naszych sercach. To świadomie wyróżnia każdego, kto kocha to, czym się zajmuje i oddaje się temu. To według mnie w breakingu jest najpiękniejsze. Oryginalność, zróżnicowanie i oddanie wobec pasji.

W pierwszym odcinku, obok b-boyów pojawia się Zespół Pieśni i Tańca Juzyna. Musieliście go długo przekonywać do występu?

B-Boy Chu Chu: Nie! Rafał Wypiór zadzwonił do zespołu i nawiązał z nimi sprawny kontakt. Pani kierownik zgodziła się na współpracę od razu. Z mojej perspektywy wyglądało to tak: górale z krwi i kości byli gotowi nie schodzić z planu! Turbo charyzmatyczni i pozytywni. Ej, oni tańczyli do „Breaker’s Revenge” z automatu! Czuli tę muzykę, nie sprawiała im trudności, otwierali się na nas szybciej niż my na nich. Naprawdę byłem pod wrażeniem patrząc na tych ludzi. Dyscyplina, energia i profesjonalizm, a przy tym mega pokora i uśmiech. Serio, świetni ludzie, zawsze gotowi do budowania nowych rzeczy. Polecam!

Bartosz Czachorowski: Rafał jest super gościem, dobrze wiedział, jak przekonać swoich sąsiadów do ciekawego projektu. Przy okazji promowanie ludowych tradycji to szansa dotarcia do szerszego grona odbiorców. Mnie osobiście zawsze cieszył fakt, że ktoś może zupełnie przez przypadek dać innym możliwość poznania czegoś, co być może stanie się dla kogoś nową codziennością i pasją na lata.

Break Thru Poland: Kraków

A to zestawienie breakingu, gór i legend – nie wydawał wam się trochę karkołomny? Breaking kojarzy się z nowojorską ulicą, nie z Baranią Górą…

B-Boy Chu Chu: No tak. Zgadzam się, ale u nas nie ma Bronxu, za to jest śnieg, góry, ludzie i legendy! Tak po prawdzie, wszyscy jesteśmy z Baraniej Góry, z gór czy z nad morza. Jeśli spojrzy na tę historię nowojorczyk, mam nadzieję, że będzie to dla niego właśnie ciekawe. Breaking to zawsze były przede wszystkim ekipy i grupy, które walczyły jedna z drugą o szacunek i miejsce w szeregu. My tez podróżowaliśmy, wygrywaliśmy z Polskee Flavour czy Funky Masons bilety do USA na eventy, ale musieliśmy walczyć o nie z innymi ekipami. Wracając do meritum – tutaj główną cechą górali jest społeczność, grupa, kultura, tradycje, rytuał, jakim jest wspólne biesiadowanie, u nas w hip-hopie to się nazywa „after party”. Od początku czułem, że grupa górali, którzy tańczą i śpiewają, na pewno połączy się z ekipą, która tańczy breaka! To nieco inny lifestyle, ale sens i pasja są bardzo podobne.

Bartosz Czachorowski: Sam breaking jest karkołomny. 19 lat tańca nauczyło mnie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba wierzyć w swoje marzenia. Jeżeli inni w to uwierzą tak samo jak ty, jest szansa, że zjednoczysz ich ze sobą i razem pójdziecie za obranymi marzeniami. Według mnie b-boying to styl życia . Powinien odnosić się do miejsca i zdarzeń, które bezpośrednio nas dotyczą oraz kształtują. Mam spory szacunek do tego, co działo się w Nowym Jorku, ale szczerze nie mogę zbytnio o tym rozmawiać, bo nie przeżyłem tego. To wiele prawd płynących z okresu i miejsc, które znam głównie z opowieści, filmów i reportaży. Nas kształtowy zupełnie inne rzeczy, to dzięki temu powstał Break Thru Poland w mojej głowie, tak jak go widziałem. Myślę, że każdy jest dumny z tego, co nosi w sercu – czy to w Warszawie, czy Krakowie lub Baraniej Górze. Łączy nas wspólna forma, ale inne doświadczenia.

Jak wasz format i pomysły odbierali sami b-boye na planie?

B-Boy Chu Chu: Myślę, że czasami nie znali naszych myśli i nie mogli sobie wyobrazić efektu końcowego. (śmiech) Czasami musieliśmy ich przekonywać, że niektóre zabiegi wcale nie są przypałowe, bo wiadomo, że nikt nie chce być „toyem”, zabawką, i może nie ma ochoty robić czegoś, czego nie czuje. Natomiast my wierzyliśmy w te połączenia i chcieliśmy też otwierać ludzi na profesjonalizm, bazując na zaufaniu i przeświadczeniu, że raczej słabych rzeczy to my robić nie chcemy. Przepraszam, jeśli ktoś odbierze to za brak pokory, nie w tym rzecz, nam na tym naprawdę zależało! Obydwie strony medalu były dla nas złote i warte zachodu.

Break Thru Poland: Warszawa

Bisz był kiedyś b-boyem, że tak dobrze wczuł się w narratora serii?

B-Boy Chu Chu: B do S do I do Z ? Nie był b-boyem, ale wie, co to hip-hop i chyba polubił nasze środowisko. Mamy fajny kontakt, także jego marka Elade jest połączeniem ubrań, stylu, raperów czy b-boyów, są tam wszystkie elementy, więc Bisz zderzał się z nami, b-boyami i b-girls, już wiele razy. Prowadził również warsztaty z rapu na naszych obozach Catch The Flava. Jest mega wartościowym człowiekiem, na pewno nie jest zawodowym lektorem, ale jak słychać i widać – jest wszechstronny i podejmuje wyzwania. Wszyscy postawiliśmy na Bisza w tych zawodach i cieszymy się, że zechciał wejść z nami w ten projekt.

Bartosz Czachorowski: Zawsze wydawało mi się, że ludzie związani z kulturą hip-hop powinni się wspierać i na pewnych płaszczyznach rozumieć. Wszyscy jesteśmy częścią jednej subkultury. Czy to raper, b-boy, writer, czy DJ – wszyscy kochamy hip-hop. Myślę, że z Biszem nadajemy na podobnych falach i pomógł nam dopłynąć do końca naszej wyprawy, wprost za głosem jego narracji.

„Taki właśnie jest breaking: łamiemy wszystko, prócz zasad” – słyszymy w trzecim, warszawskim odcinku. Czy ta idea, przyświecała wam także podczas realizacji projektu?

B-Boy Chu Chu: Ja jestem niereformowalny. (uśmiech) Na pewno złamałem wiele zasad, zawsze tak mam, kiedy się zaprę, bo w coś wierzę. Podejmowaliśmy dużo decyzji na planach, kiedy trzeba było gasić pożary, np. gdy spadła nam lokacja albo coś widzieliśmy inaczej. Albo gdy w scenariuszu, już po zderzeniu z rzeczywistością, coś wyglądało inaczej, czytaj „gorzej”. Dla dobra projektu czasem warto złamać zasady, one są też po to, żeby rzucać nowe światło. Mam nadzieję, że było warto.

Bartosz Czachorowski: Wychodzę z założenia, że aby łamać zasady pierw trzeba je poznać. To klucz do tego, by świadomie decydować o zdarzeniach wokół nas. Zarówno ja, jak i Chu Chu cisnęliśmy razem przez wiele lat na wielu imprezach, jamach, spotkaniach, znamy świat breakingowy od podszewki. To nasz drugi dom! Droga do poznania! Artystyczna przygoda do osiągnięcia dojrzałości i samorealizacji w tym, co lubimy i w czym się odnajdujemy najlepiej.

Każdy odcinek Break Thru Poland też uczył nas czegoś innego, nowego. Dawał wiele radości, doświadczeń, ale i wyrzeczeń i obaw. Przełamaliśmy wszystko, co wydawało nam się możliwe i niemożliwe, tyko prócz zasad, którymi jako b-boye zawszę się kierowaliśmy.

Na planie Break Thru Poland w Krakowie © @gniewkoglogowski

Na koniec – co było najtrudniejsze w realizacji Break Thru Poland?

B-Boy Chu Chu: Myślę, że terminy, synchronizowanie wszystkich ludzi i zależność pogodowa. Na pewno znalazło by się coś jeszcze ale... czy to ważne? (śmiech) Założenie i zrealizowanie celu to była chyba najważniejsza sprawa. Zawsze są trudności, na które nigdy do końca nie mamy wpływu i takie rzeczy są wpisane w realizację filmów.

Bartosz Czachorowski: Najtrudniejszy mógł być czas i warunki, w jakim powstał cały projekt. Nie było łatwo realizować film, który głównie opierał się na ludziach w okresie, kiedy kontakty i wydarzenia artystyczne zostały ograniczone niemal do minimum. Było wiele niewiadomych, które musieliśmy brać na swoje barki i wierzyć, że nic nam nie przeszkodzi. Świat zwolnił i pozwolił sobie na pewną izolację społeczną, a w końcu w breakingu, tak jak w hip-hopie, bardzo ważna jest integracja i cała ta bliskość, która tworzy subkulturę. Na szczęście sztuka filmu daje nam możliwość na pewne „naginanie świata i czasu”, dzięki czemu mogliśmy wykreować miejsca i zdarzenia, w których nie było znanych nam dzisiaj problemów. Realizacyjnie były to ciągłe walki o powrót do normalności. Nikt jednak nie powiedział, że będzie łatwo... Nie poddaliśmy się i zwarci w grupie zrobiliśmy to, co mam nadzieję zostanie z nami na zawsze.

