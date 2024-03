Breaking na igrzyskach: jak dostają się tam tancerze?

Rise of the B-Girls Poznaj bliżej najlepsze B-Girls z całego świata! Każdy odcinek tej serii to inna postać i inna historia miłości do breakingu.

. Cztery dodatkowe dyscypliny wchodzą oficjalnie do programu igrzysk, organizowanych w 2024 roku. Dla imprezy w Paryżu to szansa na szerzenie olimpijskiego ducha wśród młodzieży i otwarcie na nową widownię, dla tancerzy – okazja, by pokazać się z

, zwycięzca Red Bull BC One Cypher Poland z 2018 (czyli polskich kwalifikacji do najbardziej prestiżowego wydarzenia w świecie breakingu z pojedynkami 1 na 1 –