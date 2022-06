Poznaj 4 tancerzy, którzy zrobili wielkie rzeczy na dużym (i małym) ekranie

Jak większość tancerzy, także i ci dorastali zanurzeni w kulturze hip-hopu. Oglądali namiętnie kasety VHS i płyty DVD, a potem próbowali tych samych ruchów na własnym podwórku.

Roxy przeszła do historii brytyjskiego breakingu w 2018 roku, reprezentując Wielką Brytanię w pierwszej edycji Red Bull BC One B-Girl World Final. Posiada na swoim koncie dwa rekordy Guinnessa w headspinach i ma nadzieję, że będzie uczestniczyć w wielkim wydarzeniu, jakim jest debiut breakingu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu , w 2024 roku.

B-Girl Roxy © Little Shao / Red Bull Content Pool

B-Boy Neguin to już mistrz świata Red Bull BC One, z 2010 roku w Tokio. Jednocześnie DJ i aktor, który koncertował z Missy Elliot i Madonną , wystąpił w spektaklu teatru tańca ulicznego Blaze i był częścią serii „Break'n’Reality” .

B-Boy Neguin © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Lilou to z kolei pierwszy b-boy , który dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Red Bull BC One , a jednocześnie zrobił niezłą karierę filmową. Pojawił się w filmie „Street Dance 2” oraz w dokumencie „Turn It Loose”, nakręconym podczas światowego finału Red Bull BC One w 2007 roku w RPA. Dołączył tez do trasy koncertowej Madonny MDNA 2012 jako tancerz i choreograf, a nawet doczekał się własnej postaci w grze „B-Boy: The Game”.

Kid David podczas Red Bull BC One Camp w Houston © Little Shao/Red Bull Content Pool

Jako pełnoetatowy b-boy, Kid David również zrobił karierę jako aktor w Hollywood. Wystąpił w dużym filmie „Step Up All In”, a także w wielu serialach telewizyjnych i filmach dokumentalnych, w tym „Break Boys” i „Break'n’Reality”.

Spotkaliśmy się nimi wszystkimi, aby dowiedzieć się, jak udało im się dostać na mały i duży ekran, i czy/jak zmieniła ich branża rozrywkowa.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś breaking na ekranie?

Neguin: Zakochałem się w breakingu i kulturze hiphopowej w 2000 roku. Miałem 13 lat i oglądałem kasety VHS z popularnych imprez, takich jak B-Boy Summit w USA czy Bitwa Roku.

Lilou: Kiedy byłem 12-letnim dzieciakiem, fascynował mnie każdy film w telewizji, na którym tancerze kręcili się na głowach. To było dla mnie absolutnie szalone i też chciałem to zrobić.

Roxy: Pierwszy raz zobaczyłam breaka na YouTube. Oglądałam tam klipy Juniora, który jest moim ulubionym b-boyem. Wiele razy, gdy widziałam wcześniej breaking w telewizji, wydawało mi się to strasznie kiepskie. W końcu zobaczyłam film „Breakin'”, który oczywiście bardzo różnił się od rzeczy, z którymi miałam do czynienia w telewizji z lat dziewięćdziesiątych. W porównaniu z nimi jakość była niesamowita.

3 min B-Boy Neguin: To Be B-Boy Neguin przedstawia taniec z przesłaniem. Poprzez breaking wyraża swoje emocje na temat otaczającego go świata.

Jak udało ci się dostać pracę w Hollywood?

Kid David: To mogło być szczęście albo po prostu trafiłem w dobry moment, ale zaraz po tym, jak próbowałem się o to starać, zacząłem pracować. Podczas pierwszych kilku przesłuchań nikt nie wiedział, kim jestem, ale z czasem choreografowie poznali mnie i mój styl, i to zaczęło się dziać.

Jak zmieniło się twoje życie, jako b-boya, na planie filmowym?

Kid David: Pamiętam, że były chwile, kiedy oferowano mi duży zarobek, ale wypadało to w ten sam weekend, co breakingowa bitwa. Ja jednak zawsze wybierałem bitwę, ponieważ bardzo ważne było dla mnie, aby pozostać na scenie jako b-boy. Moją największą obawą było to, że pracę w Hollywood wypadnę z tej sceny. W tamtym czasie wielu b-boyów, którzy przenieśli się do Hollywood, wypadło z gry, ale mnie szczęśliwie udało się w niej utrzymać.

Neguin: Są tacy, którzy mogą powiedzieć, że wejście na plan filmowy albo kręcenie teledysków z taką artystką jak Madonna nie jest wierne kulturze hiphopowej i breakingowi, ale według mnie to tylko ignorancja. Proszono mnie o zrobienie wielu trików czy sztuczek kaskaderskich i nigdy nie czuję, że robię coś nie tak. Po prostu wykorzystuję swój potencjał i umiejętności. Zawsze lubię stawiać sobie kolejne wyzwania i szczerze mówiąc, chciałbym grać znacznie więcej ról w filmach.

Jaki był jeden z twoich największych momentów w show-biznesie?

Lilou: Przerwanie trasy MDNA Madonny, która trwała 10 miesięcy, było naprawdę szalone! Nauczyłem się podczas niej wielu rzeczy, a występ u jej boku podczas Super Bowl był niesamowitym doświadczeniem, To był mój pierwszy występ w telewizji na żywo i to jeszcze TAKI występ. Po prostu wskoczyliśmy razem na scenę i włączyły się kamery. Zawsze staram się nie mieć wielkiej głowy i przyjmować sprawy na chłodno, więc kiedy dostałem telefon z propozycją, powiedziałem: „Fajnie, OK, idę tańczyć na Super Bowl”. Nie rozumiałem wtedy tego, w co się zaangażowałem. Jakiego formatu i rozmachu było to wydarzenie. Oglądało nas na żywo tyle milionów ludzi!

13 min Turn It Loose - historia B-Boya Lilou Jeden z najbardziej znanych tancerzy w świecie breakingu - zobacz film o francuskim B-Boy Lilou.

Innym ciekawym wspomnieniem, jest praca nad klipem Chemical Brothers do „Midnight Madness”. Zrobiłem w swoim życiu sporo teledysków z mniejszymi artystami, ale ten jest wyjątkowy. Nie umniejszył go fakt, że musiałem nosić na planie maskę i w teledysku nie widać mojej twarzy. Celowo wybrałem rolę na koniec klipu, w której widać moje charakterystyczne ruchy. To się udało. Ludzie zadzwonili do mnie później w środku nocy i mówili: „O rany, poznałem cię w teledysku Chemical Brothers!”.

Co robisz, żeby jak najlepiej dostosować się do nowej roli?

Roxy: Dla mnie największym wyzwaniem jest unikanie kontuzji. Dni na planie zdjęciowym bywają długie, więc muszę być cały czas dobrze rozgrzana i przygotowana, by nic mnie na nim nie zaskoczyło.

Neguin: Dzięki capoeirze nauczyłem się wielu ruchów przydatnych na planie filmowym. Jeśli chodzi zaś o to, skąd nabrałem pewności siebie jako aktor, powiedziałbym, że jest to mieszanka wyniesiona z breakingu i sztuk walki. Jujitsu nauczyło mnie trzymać głowę w górze i nawiązywać kontakt wzrokowy. Breaking nadał mi charakteru i scenicznej prezencji. Kiedy to zmieszasz, ale też zdobędziesz tę świadomość, wszystko będzie dla ciebie łatwiejsze w ujęciu kamery.

Jaka jest najważniejsza lekcja, której nauczyłeś się na planie zdjęciowym?

Kid David: Żeby przedwcześnie nie mówić nie. Ale próbować. Rzucać sobie wyzwania. Miałem wiele sytuacji, w których zamknięty umysł mógł mi zrujnować wiele momentów ostatecznie zmieniających moje życie. Kolejną cenną lekcją, jaką wyniosłem z branży, jest po prostu bycie dobrym człowiekiem. Jeśli jesteś dobrą osobą i działasz profesjonalnie, wszyscy będą chcieli być w pobliżu twojej energii.

25 min ABC... Breakingu Wszystko, co chcesz wiedzieć o breakingu, czyli tańcu, który zrodził się na amerykańskiej ulicy. Na film w polskiej wersji językowej zaprasza Rademenez.