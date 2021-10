Breaking since 2001: 20 lat, które zmieniły nie tylko świat breakingu

64 mocne ekipy. Wśród nich Skill Methodz, Rhythm Bugs, Massive Monkees, LA Breakers, Boogie Brats, Circle of Fire, Style Elements i HaviKoro. Co tu dużo pisać – breakingowi wymiatacze. Wszyscy spotkali się w 2001 roku Seattle, by wziąć udział w wielkiej bitwie o tytuł „Panów parkietu”. Sponsorowane przez Red Bulla dwudniowe wydarzenie, było pomysłem Boba „The Balance’a” Foxhovena z ekipy Circle of Fire (tej samej, która rok wcześniej reprezentowała Stany Zjednoczone

„Przed Lords of the Floor, musieliśmy zbierać i wymieniać się kasetami VHS z nagranymi z telewizora teledyskami albo bitwami b-boyów, a kiedy pierwsza edycja LOTF została profesjonalnie wydana na DVD, to zmieniło wszystko. Kiedy zobaczyli to tancerze na całym świecie – oszaleli” – wspomina B-Boy El Niño.