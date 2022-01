W nowy rok z breakingiem: zobacz powtórki najlepszych bitew

Wejście na nią mają tylko wybrani, ale czujmy się zaproszeni. Wyjątkowa Red Bull BC One Battle-X – bez sędziów i limitu rund – wróciła w 2021 roku z kolejną edycją. Tym razem we Francji. Red Bull BC One Battle-X to wydarzenie rozgrywające się w sekretnych miejscach, rozlokowanych po całym świecie. Jednocześnie to powrót do czasów, w których tancerze sprawdzali swoje umiejętności bez udziału sędziów – pierwsza zasada Battle-X to: żadnych sędziów, druga: żadnego limitu rund.

Pierwsza odsłona takiej bitwy odbyła się w listopadzie 2020 roku w Moskwie. Kilka miesięcy później Red Bull BC One Battle-X wróciła z nową odsłoną, w której zmierzyły się ze sobą m.in. taneczne składy: Team Bad Trip vs Team From Downtown oraz Bordeaux vs Lyon. Naprzeciw siebie stanęli też b-boye: