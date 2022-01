Breakingowe wejście w nowy rok

B-Boy ChuChu:

Edukacja jest najważniejsza. Jeśli nie kupuje się biletów i nie lata do Nowego Jorku, to bywa z nią różnie. Pozostaje nam głuchy telefon - ktoś coś powie, ktoś przekręci... Należy latać samolotem do pionierów, pytać ich wprost, a oni z chęcią wykładają całą prawdę. Nawet jeśli czasami ta prawda brzmi dziwnie albo radykalnie. U mnie na początku każda kasa wydawana była na bilety lotnicze. Lataliśmy np. do Szwecji, bo był tam akurat B-Boy Abstract. Chcieliśmy posłuchać tego, co ma do powiedzenia i z nim potrenować. Nie było wtedy przecież opcji zadzwonienia do niego. Zawsze chciałem uczyć się od najlepszych - spojrzeć im prosto w oczy i zadać kilka pytań. To najlepsza forma nauki. Najlepszą lekcję, jaką w życiu dostałem, otrzymałem od Alien Nessa. Powiedział nam kiedyś tak: „Pokażę wam cały alfabet breakingu, nauczycie się go, a ja wpadnę za dwa miesiące i sprawdzę, co potraficie”. Wzięliśmy to totalnie na serio i nauczyliśmy się wszystkiego. Kiedy wrócił Ness, zaczęliśmy pokazywać, co potrafimy i... powiedział: „Stop. Zapomnijcie o wszystkim, co wam pokazałem. Nie robicie ani jednego mojego ruchu. Dlaczego robicie moje ruchy? One niech będą tylko bazą. Zacznijcie robić coś po swojemu, wykształćcie własny styl!”. Byłem rozwalony, poczułem się jak „toy”. Wiedziałem, że muszę być oryginalnym b-boyem, a nie czyjąś kopią. W 2022 chcę być po prostu sobą.