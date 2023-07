Brian Grubb pływał po najdłuższej, spławnej podziemnej rzece USA na eFoilu

Brian Grubb A two-time world champion and a pioneer of wakeskating, American Brian Grubb is one of the sport's most influential people.

wciąż jest czymś nowym, a eFoil też nie ma jakiejś długiej historii, ale ta technologia sprawdza się. Ponieważ są elektryczne, można na nich pływać pod ziemią, nie martwiąc się o emisję, ani nic takiego. Ciężko byłoby tam ustawić wyciągarkę z silnikiem spalinowym, no i miejsca też nie ma tam za wiele. Dlatego pomyślałem, że dużo fajniej będzie przepłynąć to na eFoilu. Potem pozostało tylko wykonać ten pomysł".

“Oczywiście gdy jesteś w kajaku i patrzysz na to, wydaje ci się: tak, jest tu pełno miejsca, na pewno będzie dało się przepłynąć. Ale dopiero, gdy tam zeszliśmy okazało się, że jest o wiele ciaśniej niż mi się wydawało. To fajnie wygląda na video, ale sam spływ okazał się bardzo techniczny" - powiedział Grubb. eFoil potrzebuje ponad 120 cm głębokości. Brian płynąc z prędkością ponad 30 km/h, po uderzeniu w jakąś płyciznę, mógłby się mocno pokiereszować. Na szczęście mieliśmy ponad 3-kilometrowy odcinek o głębokości między 1,5-1,8m.

“Oczywiście gdy jesteś w kajaku i patrzysz na to, wydaje ci się: tak, jest tu pełno miejsca, na pewno będzie dało się przepłynąć. Ale dopiero, gdy tam zeszliśmy okazało się, że jest o wiele ciaśniej niż mi się wydawało. To fajnie wygląda na video, ale sam spływ okazał się bardzo techniczny" - powiedział Grubb. eFoil potrzebuje ponad 120 cm głębokości. Brian płynąc z prędkością ponad 30 km/h, po uderzeniu w jakąś płyciznę, mógłby się mocno pokiereszować. Na szczęście mieliśmy ponad 3-kilometrowy odcinek o głębokości między 1,5-1,8m.

“Oczywiście gdy jesteś w kajaku i patrzysz na to, wydaje ci się: tak, jest tu pełno miejsca, na pewno będzie dało się przepłynąć. Ale dopiero, gdy tam zeszliśmy okazało się, że jest o wiele ciaśniej niż mi się wydawało. To fajnie wygląda na video, ale sam spływ okazał się bardzo techniczny" - powiedział Grubb. eFoil potrzebuje ponad 120 cm głębokości. Brian płynąc z prędkością ponad 30 km/h, po uderzeniu w jakąś płyciznę, mógłby się mocno pokiereszować. Na szczęście mieliśmy ponad 3-kilometrowy odcinek o głębokości między 1,5-1,8m.