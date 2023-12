WakeBASE - jak Brian Grubb urzeczywistnił swoje marzenie

Amerykański pionier wakeskatingu, Brian Grubb zrealizował innowacyjny projekt, w którym połączył wakeskating z wykorzystaniem drona i skoki BASE. Dokonał tego z wykorzystaniem basenu inifinity (bez krawędzi) znajdującego się na rekordowej wysokości 294 metrów.

Cały wyczyn polegał na wakeskatingu na dystansie około 94 metrów na holu za dronem, a następnie przeskoczeniu brzegu basenu i płynnym przejściu do spadku swobodnego na wysokości 77 piętra. Po wszystkimi Brian otworzył spadochron i wylądował na plaży poniżej. Przygotowania do projektu nazwanego WakeBASE trwały 7 lat.

"Długo na to czekaliśmy. Musieliśmy zbudować drona, który mógłby to udźwignąć, a ja musiałem nabrać wprawy w skokach BASE. Potem znaleźliśmy niesamowitą lokalizację w Dubaju i po prostu wykonałem najbardziej pokręconą rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem na desce wakeskatingowej" - mówi Grubb.

Zanim dowiesz się więcej o tym niezwykle ambitnym projekcie, możesz obejrzeć video o WakeBASE na górze tej strony.

01 Brian Grubb: wizjoner wakeskatingu

Grubb przygodę ze skokami BASE (skokami spadochronowymi z małej wysokości, z budowli, czy innych stałych elementów na ziemi) zaczął od tradycyjnego skydivingu w 2007 roku. Z dronami eksperymentował od 2018 roku. Szukał sposobu by wprowadzić wakeskate do wcześniej niedostępnych miejsc. To była tylko kwestia czasu, zanim wszystkie jego pasje połączą się w spektakularnym stylu.

"Pomysł, by połączyć te dwa sporty i zabrać je w nowe miejsce, był niezwykle atrakcyjny. Nikt wcześniej tego nie robił, więc przekraczanie własnych granic było ekscytujące" - zdradza Grubb.

Od wakeboardingu do skoku BASE w ułamku sekundy © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

02 Pomysł na WakeBASE

Przygotowania do chwili prawdy © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Wizja WakeBASE dojrzewała w umyśle Briana Grubba przez prawie dekadę - na długo przed tym, jak została zwizualizowana w serii wstępnych szkiców. Jego marzenie? Stworzenie niestandardowego drona, wystarczająco potężnego aby go holować, a następnie pływanie za nim na wodzie w najwyżej położonym basenie bez krawędzi, by móc wystrzelić się z kickera na wysokości 77. piętra w celu wykonania skoku spadochronowego.

Nawet dla kogoś, komu nie jest obce szukanie i znajdowanie innowacyjnych sposobów na przekraczanie granic swojego sportu, połączenie wakeskatingu, skoków BASE i futurystycznej technologii dronów było wyzwaniem. "Kiedy wpadliśmy na ten pomysł, szukaliśmy wysoko położonego zbiornika wody i nie było takich zbyt wiele" - ujawnia Grubb. "Potem zobaczyliśmy Address Beach Resort w Dubaju z najwyższym na świecie basenem z niewidoczną krawędzią i musieliśmy się przyjrzeć mu bliżej".

"Budynek jest jakby stworzony dla nas. Basen jest lekko zakrzywiony i idealny dla mnie, ponieważ pływam na prawą nogę. Kształt jest taki, jakiego potrzebowaliśmy do rampy, a obok jest ładne, duże lądowisko na plaży. Gdy tylko zobaczyliśmy obiekt osobiście, wiedzieliśmy, że to jest to i wtedy zaczęła się prawdziwa misja".

Wysoko nad panoramą Dubaju © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

03 WakeBASE: krok po kroku

Sam WakeBASE mógł trwać tylko kilka sekund, ale w tym czasie wiele elementów musiało się idealnie zgrać.

Łopaty wirników drona zaczęły się obracać, a ich dźwięk przybierał na sile. Podczas treningu dopracowano optymalną wysokość i kąt, pod jakim musi lecieć dron, aby dobrą prędkość dla Grubba holowanego na linie.

"Im wyżej jest dron, tym bardziej lina ciągnie cię w górę. Im niżej, tym bardziej ciągnie cię wzdłuż basenu. Musieliśmy być dokładnie pośrodku" - mówi Grubb.

Scena przygotowana, a Grubb gotowy do startu © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Brian komunikował się z pilotem drona i odliczał do startu. "Aby zacząć najpierw zrobiłem trzy lub cztery kroki i potem wskoczyłem na deskę pod stopami".

Najwyższa prędkość

Ponieważ deska była przymocowana do liny holującej, wiele tradycyjnych trików wakeskate było niemożliwych. Zamiast tego Grubb po prostu nabierał prędkości. "Przejazd przez basen nie jest super techniczny, ale była to całkiem fajna linia przygotowująca do użycia kickera" - dodaje Grubb.

Kicker

Kicker został ustawiony pod kątem, aby umożliwić maksymalną prędkość najazdu. Im większa prędkość, tym wyżej mógł się wznieść Brian podczas gigantycznego stalefisha. Skok na otwartej przestrzeni oznaczał, że mógł naprawdę przedłużyć i wystylizować trik. "Wyjście było najważniejszą częścią tego wszystkiego. Musiałem upewnić się, że puszczam deskę wystarczająco wcześnie, aby dron szybko się ode mnie oddalił".

Osiąganie maksymalnej prędkości © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool Z wody prosto w powietrze © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Odłączenie

Odłączenie się od deski i utrzymanie jej poza zasięgiem Grubba próbującego otworzyć spadochron było jednym z kluczowych elementów układanki. Eksperymentowano z wieloma opcjami, w tym ze spadochronem przymocowanym do deski. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem podczas testów okazało się przywiązanie jej bezpośrednio do drona. "Gdy wyskoczyłem z kickera i puściłem uchwyt, deska wyjechała spode mnie i zawisła pod dronem".

Swobodne spadanie

Spadanie mogło trwać maksymalnie sześć sekund, ale dla Grubba było wiecznością. Uzyskanie stabilności w powietrzu było najważniejszym aspektem przed rozłożeniem spadochronu. Przez pierwsze trzy sekundy nie mógł kontrolować swojego ciała, ponieważ nie miał dostatecznej prędkości. Dopiero po chwili był w stanie ustawić się odpowiednio do rozpoczęcia lądowania. "Doświadczenie swobodnego spadania jest jednym z najlepszych uczuć na świecie" - mówi Grubb. "W Szwajcarii nauczyłem się, jak dokładnie orientować się w powietrzu".

Spokój podczas swobodnego spadania © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Lądowanie

Zaledwie kilka sekund po puszczeniu liny holującej Grubb bezpiecznie otworzył spadochron. Pozostało skupić uwagę na miejscu lądowania na plaży poniżej, gdzie wielokrotnie lądował podczas treningów. "To zdecydowanie najfajniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem w całej mojej karierze" - mówił Grubb po udanym lądowaniu na ziemi.

Bezpieczne lądowanie na miękkim piasku © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

04 Dron

Zaprojektowanie i zbudowanie drona wystarczająco potężnego, by uciągnąć sportowca, również było wyzwaniem. Aby tego dokonać, Grubb współpracował ze swoim przyjacielem Sebastianem Stare, który opracował drona na potrzeby wcześniejszego, słoweńskiego projektu. Stworzona na zamówienie maszyna latająca nie jest podobna do żadnego innego drona na świecie. Posiada unikalne oprogramowanie i komponenty, które pozwalają na dostosowanie jej do bieżących potrzeb Grubba.

Stare powiedział: "Jest gdzieś pomiędzy standardowym dronem DJI a helikopterem. Za każdym razem, gdy startuje, myślę, że wszyscy wokół dostają gęsiej skórki, ponieważ brzmi dość przerażająco".

Dron został zaprojektowany specjalnie na potrzeby tego projektu © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

"Dron otwiera zupełnie nowe pole. Możesz naprawdę udać się tam, gdzie chcesz. To nie jest jak holowanie za łodzią lub wyciągiem".

O dronie Komponenty 8 silników i 8 śmigieł Prędkość maksymalna 55 km/h

Dron był obsługiwany przez dwóch operatorów. Jeden holował Grubba, a drugi pełnił rolę obserwatora.

05 Za kulisami

Grubb niczego nie pozostawił przypadkowi w przygotowaniach do WakeBASE. Szkolenie było wszechstronne, a zespół projektowy był nieugięty w dążeniu do absolutnej perfekcji. "Ludzie widzą ostateczny projekt w mediach społecznościowych, ale jest w nim tak wiele do zrobienia" - ujawnia Grubb. "Cały proces był jednym z najlepszych doświadczeń w moim życiu".

Szkolenie w Idaho, USA

"Zacząłem uprawiać skoki BASE w 2020 roku i wykonałem około 35 skoków, zanim zaczęliśmy poważny trening. Najpierw pojechaliśmy do Idaho, gdzie mieszka Miles Daisher, aby skoczyć z Perrine Bridge o wysokości 486 stóp. Mieliśmy świetny obóz. Tam zaczęliśmy pracować nad niektórymi manewrami, które chcieliśmy wykonać".

Praca z dronem w Monachium, Niemcy

"W Niemczech dużo pływałem za dronem. Zasadniczo zbudowaliśmy basen symulacyjny, który miał taką samą krzywiznę jak basen w Dubaju z kickerem. Przeprowadziliśmy tydzień testów, co było bardzo ważne. Musiałem zbudować relację z pilotem, ponieważ dron jest sterowany ręcznie. Uzyskanie odpowiedniej prędkości w basenie i w punkcie wybicia było dla mnie bardzo ważne, aby móc to zrobić".

Marzenie spełnione, Grubb przygotowuje się do lądowania © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool To zdecydowanie najfajniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem w całej mojej karierze. Brian Grubb

Skoki BASE w Lauterbrunnen, Szwajcaria

"W Szwajcarii wykonałem swoje pierwsze duże skoki subterminalne z Milesem. Naprawdę zakochałem się tam w BASE jumpingu. Zrobiliśmy około 80 skoków treningowych. To niesamowite miejsce, z ogromną różnorodnością punktów wyjścia. Większość treningów polegała na przejściu z niestabilnej do ustabilizowanej pozycji umożliwiającej rozłożenie spadochronu".

06 Elitarny zespół szkoleniowy

Miles Daisher , członek Red Bull Air Force, jest wielokrotnym rekordzistą świata, który często przesuwał granice awiacji. Rozpoczął swoją karierę w 1994 roku i wykonał ponad 6000 skoków BASE. Jego nieocenione doświadczenie uczyniło go idealnym trenerem do przygotowania Briana do części WakeBASE związanej ze skokami BASE.

"Nie sądzę, by udało nam się to bez Milesa" - mówi Grubb. "Wiele mnie nauczył. Sprawił, że poczułem się naprawdę pewny swoich umiejętności, więc miałem szczęście, że mnie trenował i był moim mentorem".

Daisher wyjaśnia: "Naszym celem było sprawienie, by wyglądało to na łatwe, a to nie jest łatwe, ponieważ w równaniu było wiele niewiadomych. Brian jest niesamowitym sportowcem i jedyną osobą z wystarczającym doświadczeniem, która mogła to wszystko zrobić".

Grubb, Miles Daisher i Parks Bonifay świętują © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Parks Bonifay to legenda sceny wakeboardowej i jeden z najlepszych riderów. Grubb, który przyjaźnił się z nim od czasów nastoletnich, również jego poprosił o ekspercką pomoc. "Parks ma świetne oko do takich konfiguracji" - mówi Grubb. "Naprawdę pomógł nam spojrzeć na cały obraz tego co chcemy zrobić z deską i uwięzią. Wspaniale było mieć jego pomoc w uzyskaniu optymalnej wydajności drona i deski".

Bonifay dodaje: "To było naprawdę krytyczne, żeby wakeskate nie spadł! To była przeszkoda, z którą nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Brian jest jak mistrz sensei we wszystkim, co robi. Jest bardzo analityczny i bardzo strategiczny w sposobie, w jaki podchodzi do wszystkiego. Naprawdę podniósł swoje umiejętności, więc był przygotowany na wszystko psychicznie i fizycznie. Nic w tym nie było normalne i jest to prawdopodobnie jeden z najfajniejszych projektów, w których brałem udział".