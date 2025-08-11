Z BRK nago po parku. Tak się robi muzę prosto z serca

Pamiętasz pierwszą napisaną przez ciebie piosenkę?

Bartek BRK Kochanek: To był kawałek na płytę „Mucha nie siada”, którą robiłem w 2010 roku z moim przyjacielem, Jareckim . Sytuacja wyglądała tak: narobiłem bitów na ten album, ale jakoś nie czułem, że jego realizacja idzie do przodu, więc cisnąłem Jarka jak mogłem, żeby dowieźć to do końca. Żeby jeszcze bardziej go zmotywować, napisałem zwrotkę do numeru „Czujesz”. I udało się. (śmiech) Jarecki zobaczył, że się zawziąłem, że potrafię i sam też zabrał się za pisanie. (śmiech)

Pytam o to, bo do tej pory znany byłeś głównie jako DJ, producent. Ale już jako wokalista – to dla wielu na pewno niespodzianka. Na płycie „Barry Black” nie tylko tytułem nawiązujesz do słynnego amerykańskiego artysty. Podobno mama puszczała ci Barry'ego White'a w domu.

Bardzo dużo. Ja wtedy pamiętam, że przechodziłem okres buntu, słuchałem The Prodigy , Rage Against The Machine, jeździłem na deskorolce , a moja mama wpadła na pomysł, że pójdę do szkoły muzycznej. Wiesz, co się dzieje wtedy z dzieckiem? Ucieka z domu, więcej jeździ na deskorolce, zaczyna słuchać jeszcze cięższej muzyki. Bo ja nie chciałem do żadnej szkoły chodzić. Wtedy w głowie grała mi głównie ciężka elektronika, muzyka alternatywna. Robiłem bity, skreczowałem, a z czasem to ewoluowało do zawodów djskich typu DMC, ITF. Wspomniany przez ciebie Barry White wróci do mnie później.

Red Bull Rap & Mat: BRK © Karolina Wiorko

Bitów, skreczowania uczyłeś się samodzielnie czy miałeś wokół siebie kreatywną ekipę?

Kiedy zaczynałem, w Opolu nie było za dużo twórczych głów. Szczególnie jeśli chodzi o skreczowanie. Działał na pewno Dinal team, z DJ-em Urbem, który do dzisiaj robi nieziemskie bitsy. Ale dopiero z czasem przybyło ludzi na lokalnej scenie. Dlatego większy wpływ na mnie miały stacje MTV i Viva, niż środowisko. Bo tego, na moim starcie, po prostu jeszcze nie było. Nie było też internetu, więc wszelka zajawka i wiedza szła właśnie z telewizora. Albo z prasy. W magazynach, które wtedy się ukazywały, można było przeczytać o zajebistych DJ-ach i turntabliźmie .

Masz na swoim koncie tytuły w zawodach djskich?

Zawsze w nich byłem co najwyżej drugi! Przez DJ-a Eproma! (śmiech) Dwa razy zdobyłem wicemistrza ITF i razem z innymi żartowałem, że Eprom powinien już zostawić te gramofony i dać innym wygrać.

Marzyła ci się gwiazdorska kariera DJ-a?

Może nie chciałem być polskim Tiesto, ale oczywiście podchodziłem do tego ambicjonalnie. Gdyby mi nie zależało na byciu jak najlepszym i rozpoznawalnym, to nic bym z tym nie robił. I dalej stał w miejscu. A jednak dużo jeździłem, grałem imprezy w całej Polsce. Dopiero z czasem, zupełnie naturalnie, zacząłem bardziej poświęcać się produkcji muzyki.

I produkując już wtedy, coś tam sobie podśpiewywałeś?

Nie nagrywałem się za dużo. Nie używałem swojego głosu jako instrumentu. Nawet powiem ci, że miałem kilka takich podejść, że wchodziłem do studia z myślą, że może coś napiszę i to zarapuję, zaśpiewam, ale zawsze kończyło się to robieniem bitów, instrumentali. To było coś, co wtedy lubiłem robić najbardziej. Sytuacja zmieniła się nieco po tym epizodzie, od którego zaczęliśmy rozmowę. Czyli od płyty „Mucha nie siada”. Zaczęło się od zwrotki do jednego numeru, potem były jakieś rapowane wrzutki. Znowu poszło to u mnie bardzo naturalnie.

Kilkanaście lat później zaskoczyłeś autorską, śpiewaną przez ciebie płytą.

Sam siebie zaskoczyłem!

Kiedy rozmawialiśmy przy okazji twojej poprzedniej płyty producenckiej „Juice”, narzekałeś na proces logistyczny materiału, dopinanie terminów i gości… A rok później wracasz z kolejnym materiałem.

Narzekałem, bo rzeczywiście dużo było przy nim roboty. Ale to mnie nie powstrzymało przed nagraniem płyty w stu procentach mojej. Bo finalnie nagrania robione z różnymi artystami, mimo że to wszystko były piękne momenty i piosenki – nawet te z najbliższym mi Jareckim, z którym współpracuję najdłużej, albo Grubsonem – nigdy nie były tak naprawdę moje. Pracując z kimś, zawsze musisz iść na pewien kompromis. A ja chciałem mieć album, który odda mnie w całości. Taki, z którym będę się w pełni utożsamiał i przy którym nie będzie chwili zawahania, gdy go włączę.

Taki, jaki mają już twoi wspomniani koledzy, Jarecki i Grubson. Ty ostatni z waszej trójki wydajesz autorską płytę.

Dokładnie. W pewnym momencie popchnął mnie do niej Miodu z Jamala. Nagrywałem z nim wcześniej album, dużo razem pracowaliśmy, podklepywaliśmy sobie różne rzeczy. I to właśnie Miodu któregoś dnia powiedział, że muszę zrobić w stu procentach swoją płytę. Wtedy pomyślałem: a czemu nie? Zdawałem sobie sprawę, że trochę późno, w tym roku kończę 43 lata, ale w zasadzie… jakie to ma znaczenie? Nie ciążyła nade mną żadna presja. Ani artystyczna, ani ta związana z wiekiem. Natomiast na pewnym etapie swojego życia i z pomocą innych zrozumiałem, że chciałbym spróbować zrobić taki album. Bezkompromisowy, mój.

Wojtek Sokół, gdy debiutował solówką , miał 42 lata.

No właśnie. Ja planuję, jeżeli Bóg da, robić muzykę, bo kocham ją ponad wszystko, do końca życia. Zatem mówienie, że coś jest za późno czy za wcześnie, totalnie mnie nie interesuje. Idę za głosem serca i robię to, co kocham. Jeżeli w wieku 60 zacznę grać na fortepianie, albo na flecie jak Andre 3000, to nikt mnie przed tym nie powstrzyma. (śmiech)

Rozmawiamy już chwilę po premierze „Barry'ego Blacka”, jej odbiór połechtał twoje ego?

Muszę ci powiedzieć, że tak. Ten album to nie jest skok na kasę, ta płyta nie spowoduje, że stanę się gwiazdą największego formatu i na przykład u boku Julii Wieniawy poprowadzę teraz jakiś talent show. Ale zupełnie w to nie celowałem. Spotkałem się natomiast z bardzo ciepłym przyjęciem i wierz mi lub nie – nie trafił do mnie żaden chu*owy komentarz. Może typowy hejter nie traci czasu na artystów mojego rodzaju i na mój gatunek muzyczny. Widzę natomiast po swoich kanałach, że jak ktoś trafia na moje piosenki to raczej zostaje. Czyli mogę powiedzieć, że mam fajnych, kumających muzykę słuchaczy.

Jesteś już tyle lat na scenie, znasz ją na wylot, nie chciałeś z twoim doświadczeniem i kontaktami nagrać albumu pod masowego i radiowego odbiorcę? Zrobić typowego skoku na kasę?

U mnie git. (uśmiech) Już nawet mam materiał na kolejną płytę, ale ta też nie będzie wynikiem kalkulacji, ale moich muzycznych fascynacji. Mi jest w życiu naprawdę dobrze i nie muszę robić niczego wbrew sobie. A w przypadku „Barry'ego Blacka” wygrałem tym na pewno, że – jak już mówiłem wcześniej – mogłem nagrać album, który jest wreszcie totalnie mój i totalnie się z nim utożsamiam. To jest album, na którym kocham każdy numer. Każdy moment. Nawet na tyle, że kiedy poproszono mnie o wybór singli, powiedziałem: wybierzcie sobie, co chcecie. Bo ja wybrałbym całą płytę. I to jest dla mnie największą walutą.

Jak ją powinniśmy czytać? Jako zbiór piosenek czy jako całość, album?

To jest album. Pewien etap w moim życiu, przełożony na płytę. Otwieram się w nim, odsłaniam przed słuchaczem. Idę nago przez park. Mówię dużo o sobie, uchylam trochę prywatnych rzeczy, wrzucam przemyślenia, które towarzyszyły mi przez cały rok produkcji materiału. Ale o czymś innym już mówię na kolejnej płycie, która właśnie powstaje.

Co mówi na temat twoich numerów rodzina?

Córka mi kibicuje. Słucha, ma swoje ulubione piosenki. Cieszy mnie to, więcej od niej nie wymagam. Ona jest w podobnym wieku, w którym byłem ja, gdy mama torpedowała mnie Barrym Whitem. (śmiech)

Barry White wrócił do ciebie po latach, co słychać na twoim debiucie.

Tak. I być może moja płyta też do mojej córki kiedyś tak wróci. Dzisiaj ma parę moich numerów na swojej playliście, ale dominują tam głównie młode rapsy. Oki , Jan-rapowanie , tego typu nazwiska. I to są fajne wybory, bo ja w muzyce zawsze stawiałem na melodyjność. A u Okiego jest jej mnóstwo.

Jak wcześniej powiedziałeś, na swojej płycie otworzyłeś się, przeszedłeś nago przez park. Kto ciebie uczył pisania tekstów?

Przy tym albumie bardzo pomógł mi w warstwie tekstowej Miodu. I bardzo się cieszę, że to on był moim mentorem i nauczycielem przy tym wszystkim. Bo śmiało mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych tekściarzy muzycznych w naszym kraju. Miodu świetnie operuje słowem i potrafi jeszcze zabrać cię w swoją historię. Bardzo się cieszę, że mogłem z nim pracować i przy okazji sporo się od niego nauczyć. To jest człowiek, na którym warto się wzorować.

Podobnie mówię o twojej płycie: warto się na niej wzorować. Słychać, że zostawiłeś na niej serce.

Bardzo dziękuję, to miłe słowa. Przy powstawaniu „Barry'ego Blacka” towarzyszył mi tylko jeden znak zapytania: czy TO mi się podoba? Czy robię to, co czuję? Dopiero po zebraniu kilkunastu utworów usiadłem z ludźmi z wytwórni i pokazałem im gotowy materiał. Chciałem wydać MOJĄ płytę, która na etapie nagrywania była weryfikowana tylko przez moje uszy i serce.

Na kolejnej byłbyś w stanie oddać jakiś numer do napisania do niego tekstu przez kogoś innego?

Nie mam póki co takich planów. Ale też nie mówię kategorycznie „nie”. Myślę, że gdyby ktoś mnie ciekawie podprowadził w jakiś temat, historię, to mógłbym spróbować. Nie czułbym przypału śpiewając czyjeś zwrotki. Trzeba tylko pamiętać, że dobry tekściarz, jeśli chce pisać dla ciebie, powinien wcześniej wejść w twoje buty i dobrze cię poznać. Mi trudno sobie wyobrazić, że ktoś napisze tekst o Bentleyach albo wyprawie na Marsa, a ja mam to później zaśpiewać.

A o wyprawie Azja Express?

(śmiech) To była super przygoda!

Przypomnijmy, że razem z Wojtkiem Łozowskim „Łozo” tworzyliście w tym programie zabawny, podróżniczy duet. Długo trzeba było cię namawiać?

Kiedy Łozo zaproponował mi udział w programie, moje pierwsze myśli były takie, że… kurde, nie widziałem tego programu na oczy, więc po co będę się w to pchał. Zapytałem więc o radę mojej żony i córki, a one od razu: „my to oglądamy, to jest jeden z lepszych show w telewizji, Bartek musisz”. Dobrze, że ich posłuchałem, bo przeoczyłbym chyba jedną z lepszych przygód w życiu, jakie mnie spotkały. Bez kitu.

Zaraz po Red Bull Rap & Mat (uśmiech) – rapowym quizie, w którym wziąłeś udział z Grubsonem i Jareckim. A naprzeciw was ekipa Vito Bambino.

Wspominam to fantastycznie, serio. Zajebisty format, dużo śmiechu. Pozdro Ras !