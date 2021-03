Zmiana gry według Brodki

Już po wydaniu „LAX”, a chwilę przed kolejnym albumem „Clashes”

„Wydaje mi się że dzisiejsze czasy to nie czasy artysty jednego gatunku. Bodźce, które do nas docierają, obrazy, dźwięki, informacje, powodują, że czerpiemy ze wszystkiego. Zmiany stylistyczne, które słychać w ostatnich projektach nie są wynikiem mojego niezdecydowania. Wiąże się to raczej z moim osobistym rozwojem – nad „Grandą” pracowałam w latach 2008-2009, a więc bardzo dawno temu. Zmieniam się jako jednostka, to zupełnie naturalne. Nie chcę się też za każdym razem posługiwać tymi samymi narzędziami. Dobieram takie, które otwierają moją wyobraźnię. Moje stare klucze francuskie lekko się już wytarły i potrzebowałam nowego zestawu, żeby inaczej wyrazić siebie. Przecież to bez sensu, żeby ludzie czekali pięć lat na moją kolejną płytę tylko po to, by usłyszeć »Grandę 2«”.