Bryndal po „Muzyce współczesnej”, przed epokowym pomysłem

Jasne! Przede wszystkim poczułem, że powinienem sam ze sobą jakoś lepiej się dogadać i przestać chować muzykę do szuflady. Możliwość uczestniczenia w projekcie z artystą takiego formatu I którego twórczość szanuję, kazała mi wziąć pod uwagę, że być może robienie muzyki nie musi być pozbawione sensu. W ogóle do tamtego momentu mało osób – również moich znajomych – wiedziało, że rapuję. Zmieniło się to w dniu premiery wspomnianego kawałka. Poczułem wtedy, że może wypadałoby wziąć robienie muzyki na klatę. Od wielu osób dostałem pozytywny odzew, co bardzo mnie ucieszyło – również od ludzi, z których opinią się liczę, czyli artystów, dziennikarzy, diggerów. Dostawałem także wiadomości, że tekst mojej zwrotki pomógł im dealować ze sprawami, które w ich życiu aktualnie mają miejsce. To może brzmieć nieco banalnie, ale móc komuś pomóc przez muzykę to nagroda i bardzo ważna rzecz dla kogoś, kto ją robi.

- to bardzo cenne doświadczenie, no i oczywiście duma milion. Dzisiaj mam jako muzyk więcej pewności siebie, a jednocześnie wrażenie, że trochę zeszło mi ciśnienie na to, że muszę komuś coś udowadniać.