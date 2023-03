Budżetowe karty od "PLKD". Co najlepiej wybrać w FIFA 23?

Od wielu lat flagowym trybem każdej gry FIFA jest FUT czyli FIFA Ultimate Team, który pozwala na rywalizację między graczami na całym świecie.

By jednak móc stanąć w szranki z innymi, najpierw musimy zbudować odpowiedni do tego zespół. I nie czarujmy się - właściwy dobór kart ma nie mniejsze znaczenie, niż nasze umiejętności.

Jeżeli zastanawiacie się, w jakie karty warto zainwestować (niezależnie od tego czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z FUT, czy chcecie ulepszyć już posiadany skład), to przygotowaliśmy dla was, z pomocą Damiana "PLKD" Kornienki, listę kilku zawodników w różnych zakresach cenowych, którzy mogą przyczynić się do waszego awansu na wyższy poziom!

Całość podzieliliśmy na trzy segmenty cenowe. W każdym z nich "PLKD" wytypował 5, jego zdaniem, najbardziej opłacalnych kart. Nie przedłużając, oddajmy głos ekspertowi!

Budżet: do 50 tysięcy

Damian "PLKD" Kornienko © Jacek Jabłoński

MATTHIJS DE LIGT (overall 88) - Solidna opcja, która daje połączenia holenderskie, a także Bayernu. Lepszej alternatywy, do składu z Bundesligi, chyba nie ma. Jego atutem jest przede wszystkim dobry wzrost oraz siła, przy czym potrafi też wyprowadzić piłkę.

LAUTARO MARTINEZ (89) - Prawdziwa perełka. W tej cenie nie znajdziecie lepszego napastnika do startowego składu opartego o Serie A. Szybki, silny, z dobrym wykończeniem, a do tego można nim dryblować.

REECE JAMES (88) - Tak, jest to egzotyczna opcja, ale będąc szczerym - lepiej mi się nim grało niż podstawowym Salahem. Ma sztuczki, tempo, potrafi zaskoczyć przeciwnika.

MOUSSA SISSOKO (86) - Czołg. Typowy ŚPD. W ataku nic nie zrobi, ale jeśli ma zostać z tyłu, to tam zostanie i przetnie każdą piłkę. Alternatywą dla niego może być też IF Thuram 83, który jest trochę tańszy i łączy się z Atalem.

NEYMAR (89) - To niesamowite, że jest tak tani. Dla początkujących graczy może to być idealny ŚPO. Co więcej, w niższych ligach, ze stylem gry myśliwy, na pewno poradzi też sobie jako napastnik.

Budżet: do 100 tysięcy

Damian "PLKD" Kornienko © Jacek Jabłoński

LUKAS KLOSTERMANN (86) - Mała legenda trybu Ultimate Team. Ciekawostką jest to, że posiada aż 5 gwiazdek sztuczek. Osobiście nie polecam jednak próbować robić elastico swoim ŚO. W tej cenie, nie powinien rozczarować.

MARCELO BROZOVIĆ (90) - Ach, przypomina się mundial. Doskonała opcja do składu z Serie A. 5 gwiazdek słabszej nogi pomaga w wyprowadzaniu piłki pod presją. Sam nim grałem, także polecam.

PARK JI SUNG (87) - Tani bohater z Premier League. Jest to świetna opcja box to box, a do tego daje dużo zgrania. Nie ma zbyt wielu ciekawych pomocników w lidze angielskiej, dlatego warto zwrócić na niego uwagę

OUSMANE DEMBELE (85) - Kolejna legenda FUT. Zrobi wszystkie sztuczki, nie ma słabszej nogi. W zasadzie nie trzeba nic więcej dodawać. Na start do składu z La Liga absolutny must have.

CRISTIANO RONALDO (90) - Może i to nie ten sam Ronaldo, co kilka lat temu, ale Cristiano ciągle potrafi zrobić sztuczki, strzelić bramkę i, co ważne, nadal posiada kartę z Manchesteru United. Może mało osób go używa, ale w niższych ligach robi robotę.

Budżet: do 200 tysięcy

Damian "PLKD" Kornienko © Jacek Jabłoński

Diogo Dalot (88) - Kapitalny prawy obrońca, niemal nie do przejścia. Jest duży, a przy tym wystarczająco szybki i potrafi wyprowadzić atak. Daje też dobre połączenia.

Jules Kounde (86) - Trochę zaczęło tu brakować ligi hiszpańskiej, dlatego też przedstawiam kolejny klasyk Ultimate Team. Obrońca Barcelony, Francuz - co za tym idzie, bardzo łatwo wpasować go do swojego składu. Jest szybki, zwinny. Jego mankamentem jest co prawda wzrost, ale nadrabia to innymi atrybutami.

Harry Kewell (88) - Kolejny bohater. Łatwo go wrzucić do swojego składu. Ma prawie wszystko, czego na skrzydle potrzeba. No i grał w Liverpoolu, a to zawsze dla mnie dodatkowy plusik.

Alexandre Lacazette (89) - Najprościej mówiąc - budżetowy Mbappe.

Ryan Gravenberch (87) - Jeśli masz De Ligta, to ten pomocnik na pewno ci pomoże… Miałem przyjemność go używać i wiele razy mnie zachwycił, 4*/4*, wysoki, silny, na pewno wykona dobrą robotę.

Poznaj lepiej "PLKD" w serii "Red Bull Prze-lotne Pytania":

5 min Prze-lotne Pytania: PLKD W kolejnym odcinku Prze-lotnych Pytań gościem Łukasza Czepieli jest streamer, YouTuber i komentator FIFY - Damian "PLKD" Kornienko.