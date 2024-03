Zakulisowe nagrania z lądowania Łukasza Czepieli na wieżowcu w Dubaju

Łukasz Czepiela Pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race, Łukasz Czepiela złapał lotniczego bakcyla w wieku 6 lat. Było to wtedy, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce.

marki CubCrafters, który został zmodyfikowany specjalnie do tego celu. Teraz, na darmowej platformie Red Bull TV

Zobacz, jak Łukasz Czepiela wylądował na szczycie … Polski pilot jako pierwszy w historii wylądował samolotem na przeznaczonym dla śmigłowców helipadzie hotelu Burdż Al Arab w Dubaju. Średnica lądowiska to ledwie 27 metrów! Zobacz niesamowite video!

Bullseye Landing Wszystko, co powinniście wiedzieć o niezwykłej misji Łukasza Czepieli, by wylądować samolotem na drapaczu chmur Burdż Al Arab w Dubaju.

zawisł na włosku. Z dokumentu dowiadujemy się, jak do tego doszło i co zrobili pilot wraz z ekipą, żeby to wydarzenie nie wpłynęło na losy tego, nad czym tak długo i intensywnie pracowali.

i cała praca nad samolotem, mogły się okazać niewystarczające. Gdy podczas pierwszej próby podejścia do lądowiska wiatr niespodziewanie rzucił małym, niezwykle lekkim samolotem, projekt nazwany