Lądowanie Łukasza Czepieli oficjalną misją w Microsoft Flight Simulator!

Łukasz Czepiela Pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race, Łukasz Czepiela złapał lotniczego bakcyla w wieku 6 lat. Było to wtedy, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce.

w symulatorze. Polega ona na bezpiecznym sprowadzeniu wirtualnego, specjalnie zmodyfikowanego samolotu Carbon Cub – wyglądającego dokładnie jak ten, którym leciał Łukasz – na lądowisko dla helikopterów hotelu Burj al Arab w Dubaju. Różnica jest jednak taka, że Maverick jest postacią fikcyjną, a to co zrobił Łukasz Czepiela wydarzyło się naprawdę…

Bullseye Landing Wszystko, co powinniście wiedzieć o niezwykłej misji Łukasza Czepieli, by wylądować samolotem na drapaczu chmur Burdż Al Arab w Dubaju.

Oficjalna premiera misji miała miejsce podczas jednej z największych imprez lotniczych na świecie, pokazów AirVenture 2023, która odbywa się właśnie w Oshkosh w USA i potrwa do 30 lipca. Na stoisku CubCrafters można tam zobaczyć między innymi samolot Carbon Cub UL, którym Łukasz lądował w Dubaju. To dopiero drugie pokazy, gdzie jest prezentowany. Po raz pierwszy fani mogli go zobaczyć