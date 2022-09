Co to jest burpee? Jak wykorzystać to ćwiczenie w treningu?

Jednak prawdziwą popularność ćwiczenia Burpee zyskały, gdy zainteresowały się nim Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych. W czasach, gdy Stany przystąpiły do II wojny światowej, armia potrzebowała szybko i efektywnie przetestować tysiące rekrutów. Oczywiście oryginalny test Burpeego z lat 30. nie pozwalał na takie masowe wykorzystanie. Był zbyt długi i skomplikowany. Dlatego spece z Sił Zbrojnych US zmodyfikowali ćwiczenia Burpee dopasowując je do swoich potrzeb.

Drugi test sprawdzał, czy żołnierz jest wystarczająco przygotowany fizycznie, aby można go było wysłać na front. Armia uznała, że powinien on być w stanie wykonać 40 lub 50 burpee non-stop w łatwym, spokojnym rytmie.

, znane z lekcji WF na całym świecie. Jak dokładnie to wygląda? Burpee to połączenie

Wyrzuć nogi do tyłu, do pozycji deski (Twoje ciało ma ułożyć się równolegle do podłoża, opierając się na rękach i czubkach palców stóp).

