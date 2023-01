Cabanoss: Raz gwiazdy rapu, raz tysiąc koni

Jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią?

Zacząłem jak typowy samouk. Kiedy spojrzysz na mojego Instagrama, to najstarsze zdjęcia wyglądają jak jakieś przypadkowe fotki z wakacji. Ale zawsze mnie interesowało robienie zdjęć ludziom, raperom, fotografowanie muzyki i osób z tej branży. Natomiast zawsze myślałem, że nie mam szans, by gdzieś się przebić bez odpowiedniego wykształcenia albo znajomości. Na przykład dostać możliwość zrobienia zdjęć na największych festiwalach w Polsce. To na początku było dla mnie dosyć nierealne i niemożliwe do spełnienia. Jestem po profilu technik informatyk, bo już na etapie wychodzenia z gimnazjum wiedziałem, że chcę pójść w kierunku fotografii. Ale na wypadek, gdyby mi z nią nie wyszło, to chciałem mieć jakąś alternatywę, więc zdecydowałem się na bycie informatykiem i na tym zarabiać pieniądze. Na szczęście jeszcze przed skończeniem szkoły zacząłem mieć już pierwsze fajniejsze zlecenia, więc stwierdziłem, że OK, idę w zdjęcia na całego.

Czyli nie kształciłeś się w tym kierunku.

Nie. Dopiero po kilku latach działania już w branży, zostałem namówiony przez Nowciaxa, żeby zrobić taki „profesjonalny” kurs fotografii. Ale dla mnie to był totalnie trochę zmarnowany czas. Niczego sensownego tam się nie nauczyłem oprócz tego, na czym polega praca w studiu, jak się ustawia lampy i jak „poprawnie” nimi świecić. A ja uważam, że fotografia nie ma żadnych zasad, których się powinno trzymać. Fotografia oddaje to, jak ty patrzysz na świat.

Ty jak to robisz?

Zawsze improwizuję na sesjach. Staram się nigdy nie robić zdjęć, których nie chcę, nie czuję. To znaczy, że nie robię wszystkiego dla pieniędzy, ale muszę czerpać z danej sesji frajdę.

Tak było od początku?

Na samym początku robiłem zdjęcia niemal wszystkiemu i szukałem, w czym czuję się najlepiej. Pieniądze nigdy nie były decydujące. Oczywiście zawsze marzyłem o tym, żeby utrzymywać się tylko i wyłącznie z fotografii, ale nigdy nie były one dla mnie rzeczą najważniejszą. Fotografią interesuję się w zasadzie od szóstego roku życia i dla mnie to zawsze była przede wszystkim zabawa. Jest nią dalej, tyle że teraz mi za to płacą.

Jakie było twoje pierwsze poważne, płatne zlecenie?

Marzyłem o pracy w branży muzycznej i trochę wyszło tak, że branża sama do mnie przyszła, bo pierwsze zlecenie dostałem od Janka-rapowanie . Poznałem się z nim nieco wcześniej zupełnym przypadkiem, gdy pracowałem jako fotograf na Helu. Janek był wtedy jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Jakoś tam złapaliśmy kontakt i po dwóch miesiącach odezwał się do mnie, że będzie teraz wypuszczał swoją pierwszą płytę i że potrzebuje zdjęć do jej promocji. Wytwórnia co prawda proponowała mu, żeby zrobił tę sesję w Warszawie, był tam już jakiś umówiony fotograf, ale Janek i jego hypeman Szyman mieszkali, tak jak ja, w Krakowie, więc stwierdzili, że załatwią foty na miejscu. Przyznam szczerze, że bardzo się tego bałem, bo uważałem, że mój warsztat był wówczas zerowy. Do tego byłem dość introwertycznym chłopakiem, więc wizja ustawiania kogoś do zdjęcia, ogarnięcia takiej sesji, bardzo mnie stresowała. Szczególnie na samym początku dla tak dużej wytwórni.

Pamiętasz, jak te zdjęcia miały wyglądać?

Jedyne wytyczne, jakie dostałem to takie, że zdjęcia mają być zrobione na czarnym tle. Poszliśmy więc do znajomego barbera, który w zakładzie miał czarne ściany i tam zrobiliśmy całą sesję. Po wszystkim nie byłem jednak zadowolony. (śmiech) Przyznam szczerze, że jak oddawałem te zdjęcia, myślałem, że są słabe. Po kilku dniach dostałem feedback z wytwórni, że foty są zajebiste i o coś takiego dokładnie chodziło. Dzięki Jankowi zarobiłem pierwsze fajne pieniądze i jakiś tydzień później robiłem już zdjęcia na planie teledysku „California” White'a 2115. Potem jeszcze dla Białasa, Szpaka i tak poszło.

Dziś poza światem muzyki fotografujesz też szybkie, drogie samochody, które prowadzi Budda.

Z Buddą znam się od siedmiu lat. Byłem z nim w zasadzie od początku, jeszcze wtedy, gdy sam zaczynał. Poznaliśmy się przez znajomych. Zaczęliśmy gadać, od słowa do słowa doszliśmy do tego, że robię zdjęcia, a Budda miał już wtedy pomysł na swój kanał motoryzacyjny. Zaproponował, że moglibyśmy spróbować razem go rozkręcić. Do dziś świetnie mi się z nim współpracuje.

Kiedy go poznawałem, miałem jeszcze bardzo amatorskie zdjęcia na swoim koncie. Na pewno mój warsztat przed siedmioma laty a teraz, to dwie różne bajki. Właściwie wtedy dopiero próbowałem zbudować portfolio, wcześniej robiłem tylko zdjęcia z zajawki. Ale chyba trafiłem na dobry dla mnie moment, no Budda wtedy nie mógł sobie pozwolić na jakiegoś profesjonalnego fotografa. Stwierdził, że spróbuje ze mną. To była obopólna korzyść – na początku nie dostawałem od niego większej kasy, ale traktowałem tę współpracę jako inwestycję w siebie. Wiedziałem, że jak ten kanał zaskoczy, to wszyscy będziemy zadowoleni.

I zaskoczył.

Jestem mega zadowolony. Myślę, że Budda też, bo tak naprawdę nie musiałby mnie dzisiaj już brać na różne wyjazdy, ale wziąć dowolnego, innego, lepszego fotografa. Ale sądzę, że przez sentyment do tych naszych początków, Kamil nie szuka dziś nikogo innego. Przynajmniej taką mam nadzieję.

Żeby robić takie zdjęcia, trzeba być fanem motoryzacji?

W moim przypadku nie. (śmiech) Ja nigdy nie byłem wielkim fanem samochodów. Dla mnie samochód to zawsze był tylko pojazd służący do przemieszczania się. Z czasem to zainteresowanie naturalnie wzrosło, ale nie na tyle, żebym był dzisiaj motomaniakiem. Powiem ci nawet, że trochę mi to już spowszedniało, bo co drugi dzień widzę Lambo, hypercar, albo inny 1000-konny samochód, który ma potężny wydech, więc dla mnie są one codziennością. Po prostu żyjemy ze sobą w przyjaźni.

Wiążą się z tym jakieś ekstremalne sytuacje?

Myślę, że dosyć ekstremalną sytuacją jest ten moment, gdy samochód jedzie 120 na godzinę, a ja połową swojego ciała wystaję przez ono i robię zdjęcia sprzętem za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdybym ja lub sprzęt wleciał pod koła. Są też sytuacje, w których spotykasz na rumuńskiej drodze młodego niedźwiedzia i postanawiasz wysiąść do niego i praktycznie z ręki dać mu jabłko do zjedzenia. (śmiech)

Właśnie – sprzęt. Żeby zacząć, trzeba wyłożyć kilka tysięcy złotych?

Teoretycznie im bardziej masz profesjonalny sprzęt, tym lepsze jakościowo robisz zdjęcia. Ale nie zawsze o jakość chodzi, najważniejsza jest twoja wizja. To jak przedstawisz daną chwilę, jak ty na to patrzysz. Często dużo fajniejszy klimat dają tanie, stare aparaty analogowe, niż sprzęt za dziesiątki tysięcy. Ja na przykład teraz dużo działam na aparacie analogowym, małpce za 500 zł. Większe znaczenie od sprzętu ma dla mnie obiekt, który fotografuję.

A na czym zaczynałeś?

Miałem dosyć łatwy start pod tym względem, bo mój tata był zawsze zainteresowany fotografią, więc miał już profesjonalny sprzęt, z którego praktycznie nie korzystał. Ja go od niego pożyczałem. Ale w momencie, kiedy zarobiłem swoje pierwsze większe pieniądze, wszystkie zainwestowałem w wymarzony sprzęt. Dziś, tak sądzę, mógłbym mieć za niego naprawdę dobre, sportowe auto.

Dobra, na sprzęt jeszcze uzbieram. Ale jakie zdjęcia najlepiej robić, by te robiły wrażenie?

Przyznam szczerze, że najlepiej czuję się, robiąc zdjęcia jakby z zaskoczenia. Nie do końca lubię, gdy ludzie pozują, bo wtedy stają się trochę mniej naturalni. Rozkminiają, jak ułożyć twarz, jak się uśmiechnąć, żeby lepiej wyjść na zdjęciu. A ja najbardziej lubię tę ich naturalność. Przez to moi znajomi bardzo często się wkurzają, kiedy pokazuję im zdjęcie zrobione na spontanie, na którym, jak mówią, „ale mam minę!”. Ale ja uważam, że takie zdjęcia są najfajniejsze i najbardziej oddają klimat danej chwili.

Inspirujesz się przy tym pracą innych fotografów?

Od samego początku cały czas staram się robić nowe, różne rzeczy, staram się eksperymentować. Inspiruję się przy tym innymi fotografami. Jest jeden człowiek, Daniel Arnold, który jest moim guru pod względem fotografii streetowej. On świetnie łapie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, ten niepozowany moment. Uwielbiam takie zdjęcia.

A z polskich artystów?

Zdecydowanie Wojtek Koziara. Zawsze marzyłem o takim życiu, jakie prowadzi Wojtek. Wiesz, dużo podróżować, a przy okazji robić super zdjęcia. To było zawsze moim największym marzeniem. Wojtek też bardzo mi pomógł uwierzyć, że to co robię ma sens, bo na samym początku mojej kariery, w 2018 roku dostałem od niego wiadomość, której nigdy nie zapomnę. Była krótka, ale treściwa i brzmiała tak „Bardzo git fotki!”. (śmiech)

I jak ci idzie z tym podróżniczym życiem?

Głównie podróżuję dzisiaj z Kamilem, bo najczęściej latamy gdzieś razem. 80 procent wspólnego czasu spędzamy wtedy jak przyjaciele, pozostałe 20 to sesje i zdjęcia. Ale zdarza mi się też podróżować samemu i ostatnio udało mi się też zrobić fajne zdjęcia ludziom na Coachelli podczas mojego pierwszego wypadu do LA.

Długo siedzisz później nad takimi zdjęciami, by je finalnie obrobić?

Jeżeli chodzi o postprodukcję, to staram się robić jej jak najmniej. Zależy mi, żeby zdjęcie było jak najbardziej naturalne, więc dosłownie robię jakąś małą korekcję. Ewentualnie jeszcze w photoshopie usuwam jakieś elementy, które mnie kłują w oczy. Większość zdjęć jest praktycznie surowa.

A ty sam lubisz, gdy cię fotografują?

Bardzo długo tego nie lubiłem. Ale ostatnio zacząłem się trochę bardziej przekonywać. Staram się więcej teraz działać jako influencer, więc stwierdziłem, że trzeba się pokazać. (śmiech) Na pewno czuję się dzisiaj dużo pewniej przed obiektywem niż wcześniej.

Co trzeba zrobić, by poczuć się pewniej?

Nie wiem, czy jest na to jakaś złota rada. Przede wszystkim trzeba uwierzyć w siebie. Mi pomogło to, że kiedy zacząłem wrzucać relacje na Instagramie, w których coś mówię, dostawałem wiele wiadomości, że fajnie się mnie słucha. Zacząłem więc mówić więcej.

Co dalej? Może jakaś upragniona sesja, wystawa?

Instagram jest taką moją wystawą. Ale jeśli miałbym wymienić tu jedno marzenie, które chciałbym, by się kiedyś spełniło, to chciałbym mieć okładkę w polskim „Vogue”. Trzymajcie kciuki.