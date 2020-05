Wsiąkłeś w Warzone - tryb battle royale do najnowszego Call of Duty: Modern Warfare - ale nie potrafisz w nim zwyciężyć? Jeśli zapoznałeś się z naszym poradnikiem dla nowicjuszy , spróbuj wprowadzić w życie poniższe wskazówki, które pozwolą ci zdominować innych graczy i zwyciężyć w militarnych rozgrywkach na terenie Verdańska !

SZYBKIE WSKAZÓWKI, DZIĘKI KTÓRYM ZBLIŻYSZ SIĘ DO ZWYCIĘSTWA W WARZONE:

Do wrogów możesz strzelać już w trakcie skoku na spadochronie! W tym celu musisz jednak odciąć spadochron (bez obaw - możesz go później na powrót rozłożyć, manewr ten powtarzając wbrew logice dowolną liczbę razy) i skorzystać z podstawowej broni bocznej , którą każdy gracz posiada w Warzone już na starcie - tuż po wyskoczeniu z samolotu.

Dezaktywuj automatyczne otwieranie spadochronu, dzięki czemu, stosując brawurową taktykę otwierania i zamykania jego czaszy, dolecisz dalej lub wylądujesz na ziemi o wiele szybciej od swych rywali.

W opcjach gry zmień kształt mapy z okrągłej na kwadratową - dzięki czemu wyświetlisz o wiele więcej terenu na podglądzie w hudzie !

Nie chomikuj sprzętu "na czarną godzinę" - korzystaj z niego na bieżąco, póki go masz, by jak najdłużej inicjatywa w walce i siła ogniowa leżały po twojej stronie!

Jeśli denerwują cię gracze próbujący taranować innych pojazdami (a tych jest w grze kilka rodzajów)... C4 powinno rozwiązać ten problem .

Na amunicję trafić można najłatwiej w miejscówkach związanych z militariami - jak chociażby baza wojskowa Arklov Peak , czy posterunek policji w północnej części Verdańska.

Podczas starć korzystaj z broni wyposażonej w tłumik . Dzięki temu ograniczysz swoją widoczność na minimapie i wrogom będzie trudniej cię oflankować.

Jednym z najciekawszych gadżetów jest czujnik pulsu (ang. hearthbeat sensor) - pozwala on zidentyfikować pobliskich wrogów, nawet przez ściany i inne przeszkody terenowe.

Drzwi możesz otworzyć przy użyciu przycisku - powoli, cicho, dyskretnie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, byś wbiegł w nie i wyłamał je z zawiasów , robiąc przy tym raban (co jednak czasem może przydać się, gdy chcesz zaskoczyć przeciwników i odwrócić uwagę od kompanów z drużyny.

W gułagu zanim staniesz do walki możesz obserwować potyczki innych graczy - poza tym istnieje możliwość rzucania w nich kamieniami, czym zdradzasz ich pozycję , podnosisz im ciśnienie podczas rozgrywki, a nawet... możesz pomóc w ich eliminacji ich oponentom!

Jeśli w gułagu znajduje się również twój kompan, możesz instruować go o pozycji jego nieprzyjaciela na arenie.

Gdy jesteś blisko skrzynek z łupami... możesz je usłyszeć - ich dźwięk jest dostatecznie wyraźny, jeśli tylko wytężysz słuch.

Jeśli w oddali dojrzysz błysk , schowaj się szybko za osłony terenowe - to wizualny zwiastun tego, że z oddali wypatruje cię przez lunetę snajper i z pewnością za chwile pociągnie za spust!

Skok

Jeśli bawisz się w rozgrywki solo , bardzo ważnym jest, abyś po wyskoczeniu z samolotu znalazł się bardzo szybko na ziemi i zebrał wystarczająco dobry loot , który posłuży ci do obrony przed atakującymi przeciwnikami. Jeśli jednak zechcesz dolecieć gdzieś dalej (nie w linii lecącego samolotu, z którego przed chwilą wyskoczyłeś), spróbuj kilkukrotnie otwierać spadochron i odcinać jego liny - w międzyczasie możesz już strzelać do przeciwników z pistoletu, jednocześnie poruszając się w pożądanym przez siebie kierunku. Proces ten można powtarzać dowolną liczbę razy , ale wymaga on wprawy - aby nie tylko efektownie, ale i efektywnie z tej sztuczki korzystać.

Pancerze wygrywają walki

Absolutnie istotną kwestią w Call of Duty Warzone jest posiadanie maksymalnej ilości wyekwipowanego pancerza (w liczbie 3 sztuk). Idealnym rozwiązaniem jest natomiast posiadanie przy sobie jeszcze pięciu zapasowych płyt pancerza, które można wykorzystać po strzelaninie, w wyniku której pierwotną osłonę się utraciło. Nie szukaj zwady z innymi graczami, jeśli nie masz wypełnionych trzech slotów pancerza - a jeśli nie grasz solo, monitoruj ilość pancerza posiadaną przez członków drużyny i w razie potrzeby oddaj kompanom nadmiarową ilość płyt z własnego ekwipunku ! Jeśli rozgrywka idzie ci nieźle i "cierpisz" na nadmiar gotówki, zawsze możesz wydać ją, by zdobyć więcej płyt pancerza - warto jednak to czynić, gdyż posiadanie jej lub brak może zadecydować o efekcie najbliższej konfrontacji z wrogiem.

Pancerze wydłużają życie © Activision Publishing, Inc.

Gdzie najlepiej wylądować?

W Warzone - w porównaniu do innych, podobnych gier z gatunku battle royale - nie ma najlepszych miejscówek, do których TRZEBA dolecieć na spadochronie, aby mieć szanse na zwycięstwo. Łupy rozłożone są bardzo równomiernie , a legendarną broń możesz znaleźć praktycznie wszędzie - podobnie, jak i sprzęt innej jakości. Istnieją oczywiście miejscówki, w których natknąć można się na większy chaos - lądują tam jednak gracze spragnieni przede wszystkim emocji i szybkiej wymiany ognia gracze. O wiele ważniejsze, od pogoni za dobrymi broniami (na które prędzej czy później i tak się natkniemy) jest poszukiwanie kontraktów gwarantujących dopływ gotówki - będziesz jej potrzebować do wezwania zrzutów uzbrojenia z indywidualnymi pukawkami, czy wykupu towarzyszy z drużyny po ich śmierci. Jeśli nie lubisz biegać do nieoczekiwanie zawężającej się strefy wybieraj raczej miejscówki usytuowane w centralnej części mapy - tym bardziej, że gaz (który w Warzone stanowi barierę podobną do burzy w Fortnite, czy ognistej ściany w Burzy Ognia z battle royale w Battlefield 5 ) zabiera ogromną ilość punktów życia w błyskawicznym tempie, więc lepiej go unikać.

Widziałem orłaaaaa cieeeeeń - a nie, to mój... © Activision Publishing, Inc.

STREFY Z NAJWIĘKSZYM ZAGĘSZCZENIEM ŁUPÓW:

Quarry

Lumber Yard

Downtown Tavorsk District

Train Station

Super Store

Storage Town

Hospital

Prison

Najlepsza broń w Warzone?

Weterani serii Call of Duty mają zdecydowaną przewagę nad tymi, którzy w najnowszym CoDzie dopiero co rozpoczynają swą przygodę - przynajmniej jeśli chodzi o uzbrojenie dostępne w grze - w Warzone bowiem można korzystać z broni odblokowanej już w innych trybach rozgrywki (ze wszystkimi ważnymi ich dodatkami). By wyposażyć się w ten porządny, dobrze znany ci sprzęt, wystarczy wezwać zrzuty uzbrojenia. To właśnie w nich znaleźć można najlepszą broń oraz dostosować atuty (inaczej nazywane też "perkami", czyli pasywnymi właściwościami sterowanego przez gracza bohatera) do preferowanego przez siebie stylu zabawy.

Walka o zrzuty zaopatrzenia to chleb powszedni walczących w Verdańsku... © Activision Publishing, Inc.

Wszystkie pukawki dostępne są w różnych odmianach kolorystycznych , które definiują nie tyle siłę rażenia danej broni (jak w przypadku innych gier battle royale), a ilość zamontowanych na niej dodatków , które pomagają w ubiciu nieprzyjaciela. Kolejno mamy kolory szary (pospolity), zielony (niepospolity), niebieski (rzadki), fioletowy (epicki) i pomarańczowy (legendarny). Wraz ze wzrostem klasy danego przedmiotu lub broni, maleje też prawdopodobieństwo znalezienia podobnego sprzętu na mapie gry. I chociaż gra się przy ich wykorzystaniu super (szczególnie z uzbrojeniem koloru fioletowego lub pomarańczowego w ekwipunku) tak nie powinieneś zapominać o wezwaniu zrzutu uzbrojenia, który pozwoli ci wybrać zdefiniowany przez siebie zestaw pukawek (dzięki czemu możemy zdobyć uzbrojenie określone odgórnie przez nas i najbardziej pasujące do naszego stylu zabawy).

NAJCIEKAWSZE BRONIE DOSTĘPNE W WARZONE:

M4A1 | Pukawka ta zapewnia ogromną szybkostrzelność i niewielki odrzut. Jest to wszechstronna broń, która bywa lepsza od wielu innych karabinów szturmowych dostępnych na wyższych poziomach.Z modyfikacjami redukującymi odrzut i powiększającymi magazynek do 60 naboi jest pukawką nie do zdarcia w boju.

MP5 lub MP7 | Idealny do walki w zwarciu - bezkompromisowe rozwiązanie, by błyskawicznie rozwalić oponentów.

Kar98K | Zadaje ogromne obrażenia przy trafieniach w głowę, natychmiast zabijając przeciwników. W dodatku jest to karabin, na który natknąć się jest stosunkowo łatwo, więc warto wziąć pod uwagę jego wyekwipowanie. Możesz też sięgnąć po AX-50 lub HDR. Różnice między tymi snajperkami nie są ogromne, więc przy korzystaniu z nich musisz wypracować własny styl i zdecydować którą spośród nich gra ci się najlepiej.

Wyrzutnia rakiet RPG | Robi olbrzymie boom i zmiata wrogów z gry, o ile trafi do celu.

NAJCIEKAWSZE PERKI DOSTĘPNE W WARZONE:

Double Time - dzięki tej umiejce postać może korzystać ze sprintu taktycznego dwukrotnie dłużej (co może przydawać się przy ucieczce sprzed ostrzału snajperskiego), a także poruszać się w pozycji kucającej o 30% szybciej!

Overkill - umiejętność ta pozwala ci na posiadanie dwóch broni głównych, zamiast kompletu jednej broni głównej i jednej broni bocznej. Przydatna rzecz!

Amped - dzięki tej zdolności bardzo szybko możesz przełączać się między poszczególnymi rodzajami broni, dzięki czemu z pukawki długodystansowej niemalże natychmiast będziesz w stanie sięgnąć po uzbrojenie idealne do walki niemalże w zwarciu.

Alternatywą dla graczy defensywnych (lub tych, którzy lubią zabawić się w łowy, na których to oponenci są śledzoną zwierzyną) może być Tracker , dzięki któremu widać ślady przeciwników. Uważaj jednak, by nie stało się w chwilę później, że to łowca jest ofiarą...

