Call of Duty Warzone vs Apex Legends - która gra jest lepsza?

Podobieństwa między Warzone i Apex Legends

Rewolucyjną zmianę względem skostniałego gatunku przeszedł jednak przede wszystkim Apex Legends - którego twórcy zaimplementowali do gry świetny system wskazywania przydatnych przedmiotów, ważnych miejscówek, czy wrogów, ułatwiający komunikację nawet graczom nieposiadającym zestawu słuchawkowego (z którego później czerpały inne gry BR - rozwiązanie to wprowadzono nawet w Fortnite). Warzone również próbował podpatrzeć te rozwiązanie i zmodyfikować je na tyle, by nie być posądzonym o zwykły plagiat - niestety nie wyszło to tak intuicyjnie, jak w Apexie, dlatego też namierzanie istotnych punktów w terenie - szczególnie podczas biegu lub wzajemnego ostrzeliwywania się - jest mniej wygodne.

Rewolucyjną zmianę względem skostniałego gatunku przeszedł jednak przede wszystkim Apex Legends - którego twórcy zaimplementowali do gry świetny system wskazywania przydatnych przedmiotów, ważnych miejscówek, czy wrogów, ułatwiający komunikację nawet graczom nieposiadającym zestawu słuchawkowego (z którego później czerpały inne gry BR - rozwiązanie to wprowadzono nawet w Fortnite). Warzone również próbował podpatrzeć te rozwiązanie i zmodyfikować je na tyle, by nie być posądzonym o zwykły plagiat - niestety nie wyszło to tak intuicyjnie, jak w Apexie, dlatego też namierzanie istotnych punktów w terenie - szczególnie podczas biegu lub wzajemnego ostrzeliwywania się - jest mniej wygodne.

Rewolucyjną zmianę względem skostniałego gatunku przeszedł jednak przede wszystkim Apex Legends - którego twórcy zaimplementowali do gry świetny system wskazywania przydatnych przedmiotów, ważnych miejscówek, czy wrogów, ułatwiający komunikację nawet graczom nieposiadającym zestawu słuchawkowego (z którego później czerpały inne gry BR - rozwiązanie to wprowadzono nawet w Fortnite). Warzone również próbował podpatrzeć te rozwiązanie i zmodyfikować je na tyle, by nie być posądzonym o zwykły plagiat - niestety nie wyszło to tak intuicyjnie, jak w Apexie, dlatego też namierzanie istotnych punktów w terenie - szczególnie podczas biegu lub wzajemnego ostrzeliwywania się - jest mniej wygodne.

Obie gry umożliwiają również odrodzenie na polu bitwy. Podczas gdy w Apex Legends musisz zdobywać sztandary poległych graczy i odnosić je do punktu odradzającego, by towarzysze mogli zostać ponownie zawezwani na pole bitwy i wyskoczyć z przelatującego statku, w Call of Duty system ten działa nieco inaczej.

Obie gry umożliwiają również odrodzenie na polu bitwy. Podczas gdy w Apex Legends musisz zdobywać sztandary poległych graczy i odnosić je do punktu odradzającego, by towarzysze mogli zostać ponownie zawezwani na pole bitwy i wyskoczyć z przelatującego statku, w Call of Duty system ten działa nieco inaczej.

Obie gry umożliwiają również odrodzenie na polu bitwy. Podczas gdy w Apex Legends musisz zdobywać sztandary poległych graczy i odnosić je do punktu odradzającego, by towarzysze mogli zostać ponownie zawezwani na pole bitwy i wyskoczyć z przelatującego statku, w Call of Duty system ten działa nieco inaczej.

Rozmiar ma znaczenie

W bezpośrednim porównaniu to Call of Duty: Warzone jest większą grą - tutaj na mapie pojawia się aż 150 graczy, gdy w Apex Legends, podczas jednej rozgrywki, wziąć udział może maksymalnie 60 śmiałków. Oczywiście wiąże się to również z rozmiarami map obu gier.

W bezpośrednim porównaniu to Call of Duty: Warzone jest większą grą - tutaj na mapie pojawia się aż 150 graczy, gdy w Apex Legends, podczas jednej rozgrywki, wziąć udział może maksymalnie 60 śmiałków. Oczywiście wiąże się to również z rozmiarami map obu gier.

W bezpośrednim porównaniu to Call of Duty: Warzone jest większą grą - tutaj na mapie pojawia się aż 150 graczy, gdy w Apex Legends, podczas jednej rozgrywki, wziąć udział może maksymalnie 60 śmiałków. Oczywiście wiąże się to również z rozmiarami map obu gier.

Samotny wilk, czy gra zespołowa?

W przypadku obu produkcji gracze zmuszeni zostają przyjąć zupełnie inne podejście do rozgrywki, przynajmniej jeśli chodzi o ekwipunek i zdobywane w trakcie zabawy łupy. Poziomy znajdowanych giwer w Call of Duty: Warzone decydują m.in. o ilości dodatków, które dane pukawki posiadają (nie można znaleźć osobnych dodatków i zamontować je na uzbrojeniu) - inaczej ma się to w Apexie, gdzie zdobywamy dodatki różnych poziomów, tym samym podnosząc statystyki wyposażonej weń spluwy. Im ich więcej i lepszej jakości (koloru) tym lepiej dla dalszych, battle royale'owych walk.

W przypadku obu produkcji gracze zmuszeni zostają przyjąć zupełnie inne podejście do rozgrywki, przynajmniej jeśli chodzi o ekwipunek i zdobywane w trakcie zabawy łupy. Poziomy znajdowanych giwer w Call of Duty: Warzone decydują m.in. o ilości dodatków, które dane pukawki posiadają (nie można znaleźć osobnych dodatków i zamontować je na uzbrojeniu) - inaczej ma się to w Apexie, gdzie zdobywamy dodatki różnych poziomów, tym samym podnosząc statystyki wyposażonej weń spluwy. Im ich więcej i lepszej jakości (koloru) tym lepiej dla dalszych, battle royale'owych walk.

W przypadku obu produkcji gracze zmuszeni zostają przyjąć zupełnie inne podejście do rozgrywki, przynajmniej jeśli chodzi o ekwipunek i zdobywane w trakcie zabawy łupy. Poziomy znajdowanych giwer w Call of Duty: Warzone decydują m.in. o ilości dodatków, które dane pukawki posiadają (nie można znaleźć osobnych dodatków i zamontować je na uzbrojeniu) - inaczej ma się to w Apexie, gdzie zdobywamy dodatki różnych poziomów, tym samym podnosząc statystyki wyposażonej weń spluwy. Im ich więcej i lepszej jakości (koloru) tym lepiej dla dalszych, battle royale'owych walk.

Z drugiej strony podstawowa broń w Apex Legends jest kompletnie naga - oznacza to, że wszystkie dodatki muszą zostać znalezione np. w skrzyniach lub ekwipunku pokonanych wrogów. Bez tego nie uda się wygrać potyczki. To samo jest ze zbrojami - w Warzone mamy tylko jeden typ "pancerzowych wkładek", których ilość determinuje możliwości obronne protagonisty, natomiast Apex pozwala na zbieranie coraz to silniejszych pancerzy i tarcz.

Z drugiej strony podstawowa broń w Apex Legends jest kompletnie naga - oznacza to, że wszystkie dodatki muszą zostać znalezione np. w skrzyniach lub ekwipunku pokonanych wrogów. Bez tego nie uda się wygrać potyczki. To samo jest ze zbrojami - w Warzone mamy tylko jeden typ "pancerzowych wkładek", których ilość determinuje możliwości obronne protagonisty, natomiast Apex pozwala na zbieranie coraz to silniejszych pancerzy i tarcz.

Z drugiej strony podstawowa broń w Apex Legends jest kompletnie naga - oznacza to, że wszystkie dodatki muszą zostać znalezione np. w skrzyniach lub ekwipunku pokonanych wrogów. Bez tego nie uda się wygrać potyczki. To samo jest ze zbrojami - w Warzone mamy tylko jeden typ "pancerzowych wkładek", których ilość determinuje możliwości obronne protagonisty, natomiast Apex pozwala na zbieranie coraz to silniejszych pancerzy i tarcz.

Dlatego to właśnie w Apex nacisk na aspekt interakcyjności między poszczególnymi graczami jest położony bardziej - jest tu znacznie więcej elementów do zbierania, którymi można wymieniać się z członkami drużyny (tak, aby każdy zebrał łup najbardziej odpowiedni do dzierżonych przez siebie pukawek). W Warzone natomiast istnieje mniej systemów do nauki - i tak naprawdę grając w drużynie da się również (chociaż nie jest to zalecane) grać solo ze wsparciem drużyny.

Dlatego to właśnie w Apex nacisk na aspekt interakcyjności między poszczególnymi graczami jest położony bardziej - jest tu znacznie więcej elementów do zbierania, którymi można wymieniać się z członkami drużyny (tak, aby każdy zebrał łup najbardziej odpowiedni do dzierżonych przez siebie pukawek). W Warzone natomiast istnieje mniej systemów do nauki - i tak naprawdę grając w drużynie da się również (chociaż nie jest to zalecane) grać solo ze wsparciem drużyny.

Dlatego to właśnie w Apex nacisk na aspekt interakcyjności między poszczególnymi graczami jest położony bardziej - jest tu znacznie więcej elementów do zbierania, którymi można wymieniać się z członkami drużyny (tak, aby każdy zebrał łup najbardziej odpowiedni do dzierżonych przez siebie pukawek). W Warzone natomiast istnieje mniej systemów do nauki - i tak naprawdę grając w drużynie da się również (chociaż nie jest to zalecane) grać solo ze wsparciem drużyny.

Kontrakty w Warzone vs. ......