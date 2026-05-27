10 wielkich chwil Capsa

Dziś coraz trudniej negować stwierdzenie, że najlepszym graczem League of Legends, jakiego kiedykolwiek na świat wydał Zachód, jest Rasmus "Caps" Winther. Na początku tego roku Duńczyk po raz 10. z rzędu wystąpił w finale LEC i zdobył swój rekordowy, szesnasty, tytuł na kontynencie. Co więcej, niezmiennie potrafi też napsuć krwi drużynom z Azji, czego mogliśmy być świadkami podczas First Stand 2026.

Z trofeum za zwycięstwo MSI i 16 tytułami LEC na koncie niewielu może się równać z dorobkiem, jaki zgromadził Caps. W związku z plotkami, że może on być kolejnym graczem wprowadzonym do Galerii Sław Riot Games, przedstawiamy przegląd 10 najbardziej wyjątkowych momentów (jak dotąd!) z niewątpliwie legendarnej kariery Capsa.

01 Solo kill Perkza podczas debiutu w EU LCS

Caps od początku potwierdził potencjał © Riot Games

Po imponujących występach w lidze tureckiej Caps zadebiutował w EU LCS w 2017 roku. I od razu został rzucony na głęboką wodę, mierząc się z ówczesnymi mistrzami Europy, ekipą G2 Esports, gdzie naprzeciw niego stanął cieszący się już solidną renomą - Luka "Perkz" Perković.

Zaledwie pięć minut po rozpoczęciu drugiego meczu serii Caps dwukrotnie zdołał wyeliminować Perkza, a obie akcje charakteryzowały się niezwykłymi unikami i grą na granicy możliwości ze strony młodego Duńczyka. Pierwsze zabicie było szczególnie imponujące, ponieważ wydawało się, że Caps tego nie przetrwa, a jednak wykonał błyskawiczny ruch do przodu i zadał dokładnie tyle obrażeń, ile było trzeba, by wykończyć Perkza.

I choć ostatecznie Caps nie wygrał całej serii, to te eliminacje były wczesnym sygnałem ostrzegawczym dla reszty ligi – Fnatic odkryło prawdziwą perełkę.

02 „Dylan, musimy wziąć Vayne”

Jeden z bardziej charakterystycznych momentów w karierze Capsa miał miejsce w 2018 roku, kiedy to Duńczyk coraz swobodniej zaczął prezentować swoje genialne, nieszablonowe wybory.

W półfinale play-offów EU LCS Summer 2018 presja była ogromna. Caps jednak uznał, że to idealny moment, by po raz pierwszy w historii rozgrywek zdecydować się na Vayne na środkowej linii.

“Dylan, we have to go Vayne” - tak brzmiał pamiętny zwrot Capsa skierowany do jego zdezorientowanego trenera, podczas gdy reszta graczy Fnatic patrzyła na to ze zdumieniem.

Kiedy jego kolega z drużyny zapytał z niedowierzaniem: "Czy to wygra nam grę?”, Caps bez chwili wahania odparł: "jasne”, a na jego twarzy malowała się pewność własnych słów wymieszana z ekscytacją.

Początkowo jednak, wybór tej postaci okazał się katastrofą. Caps zginął wcześnie i przez większość meczu pozostawał w tyle. Potem jednak wykonał niesamowitą akcję, ogłuszając w powietrzu Tristanę Hans Samy, a następnie przebijając się przez linię tanków Misfits, by powstrzymać oblężenie bazy Fnatic i odwrócić losy meczu.

Fnatic w dramatycznych okolicznościach wygrało ten mecz i całą serię, a wszystko to dzięki temu, że Caps był na tyle odważny i szalony, by wybrać Vayne, a jednocześnie na tyle utalentowany, by sprawić, że ta strategia się sprawdziła.

03 Pierwszy finał Worldsów dla Europy od lat

Jeszcze w tym samym roku Caps zapisał się w historii, prowadząc Fnatic do finału Mistrzostw Świata w League of Legends – coś, czego żadna zachodnia drużyna nie osiągnęła od pierwszego sezonu w 2011 roku, kiedy to Korea nie miała jeszcze nawet własnego serwera.

Co więcej, w półfinale to właśnie Caps zadbał o to, by to Fnatic i Europa zapisały się w historii, pokonując Cloud9 w półfinale dzięki fantastycznemu quadra-killowi.

Kiedy wydawało się, że C9 zamierza bronić swojej bazy i być może odwróci losy meczu, Caps znów wykazał się zimną krwią i samodzielnie wyeliminował czterech przeciwników dzięki perfekcyjnej kontroli swojego Azira.

04 Pentakill vs SKT T1

G2 przeszło do historii w 2019 roku © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Po tym, jak nie udało mu się zdobyć tytułu mistrza świata z drużyną Fnatic, Caps w 2019 roku przeniósł się do G2 Esports licząc, że do doprowadzi go do międzynarodowego sukcesu. Tym samym, jego dawny rywal, Perkz, stał się jego kolegą z drużyny, co więcej, oddając Duńczykowi pozycję midlanera, samemu przechodząc na ADC.

Fani zdali sobie sprawę, że jak wyjątkowa to mieszanka, gdy Caps zaliczył pentakilla przeciwko najbardziej legendarnej organizacji w LoLu - SKT T1, walnie przyczyniając się do zwycięstwa nad ekipą Fakera 3:2, i awansując tym samym do finału Mid-Season Invitational.

05 MVP jedynego zwycięskiego dla Europy finału

Już w kolejnej serii Caps zdobył swoje największe wyróżnienie.

G2 pokonało w finale Team Liquid 3:0, zdobywając tytuł mistrza MSI 2019, i dokonało tego w najszybszej w historii międzynarodowej serii do trzech zwycięstw – rekord ten pozostaje niepobity do dziś.

Biorąc pod uwagę poziom drużyn w sezonie 1, kiedy to Fnatic zwyciężyło w Mistrzostwach Świata, triumf G2 w MSI uznawany jest za jedyne prawdziwe międzynarodowe trofeum w League of Legends zdobyte przez drużynę z Zachodu.

Natomiast tytuł MVP finału powędrował właśnie do Capsa, który zginął zaledwie po razie w każdym z trzech finałowych meczów, całkowicie dominując reprezentantów Ameryki Północnej.

06 Caps styles on his former team

Caps zawsze stawia publiczność na nogi © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Można śmiało powiedzieć, że w 2019 roku pewność siebie Capsa osiągnęła najwyższy poziom w historii. Jakby oglądanie jego zwycięstwa w MSI z drużyną G2 nie było wystarczająco bolesne dla fanów Fnatic, to jeszcze pokazał swojej byłej drużynie, czego im brakuje, całkowicie deklasując dive'ujących go Broxaha i Nemesisa.

Dzięki sprytowi i zręczności, Caps zdołali w magiczny sposób odwrócić losy ganku. Ta akcja dała G2 impuls do zwycięstwa w meczu i pozwoliła zwyciężyć 3:2 podczas play-offów letniego splitu w 2019 roku, w którym ostatecznie zwyciężyło właśnie prowadzone przez Capsa G2.

07 Caps kradnie show (i superumiejętności) jako Sylas

W prawdopodobnie najlepszym swoim indywidualnym występie, Caps całkowicie zdominował drużynę Gen.G podczas Worldsów 2020, wybierając postać Sylasa.

Caps perfekcyjnie rozgrywał teamfighty, przechwytując superumiejętności i wykorzystując je w znakomity sposób, by zdobyć przewagę w potyczkach i zadawać ogromne obrażenia.

Doświadczeni gracze powtarzają, że punkty życia to jedynie zasób, a Caps udowodnił to, nieustannie schodząc do bardzo niskich poziomów HP, by potem w jakiś sposób przetrwać i się podleczyć, jednocześnie zdobywając kolejne zabójstwa.

Ta scena stała się tak kultowa, że w końcu została uwieczniona w animowanym teledysku do piosenki "Sacrifice”, będących hymnem Worldsów w 2025 roku.

Tego dnia G2 pokonało Gen.G 3:0 i było to ostatnie zwycięstwo drużyny z Zachodu w serii do trzech zwycięstw nad zespołem koreańskim przez kolejne pięć lat. Aż do momentu, gdy Caps ponownie wkroczył do akcji w 2026 roku…

08 Solo kill na Fakerze. Razy dwa

Nie ma wątpliwości, że Faker jest najlepszym graczem LoL wszech czasów. Być może jest nawet najlepszym graczem w całej branży esportowej. Jednak Caps zawsze potrafił zmuszać Fakera do przekraczania własnych granic

Podczas MSI 2024 Caps przypomniał światu, jak wielki talent posiada, mierząc się z najsilniejszymi przeciwnikami. W serii do trzech zwycięstw przeciwko drużynie T1 Caps dwukrotnie samodzielnie pokonał Fakera na linii, przechytrzając legendę gry.

Za pierwszym razem Caps ruszył odważnie Tristaną, przewidując przy tym, że Faker będzie próbował go zepchnąć pod własną wieżę. Duńczyk jednak wymanewrował swoją postacią balansując pomiędzy zasięgiem obrażeń od wieżyczki, a odległością niezbędną, by wyeliminować Fakera.

A potem dosłownie ośmieszył swojego rywala.

Caps zręcznie użył flasha nie po to, by uciec od Aurelion Sola Fakera, a po to by uniknąć wymierzonej w niego umiejętności, a następnie, już zza pleców Fakera, móc go dobić.

09 16. tytuł LEC dla G2

W 2026 Caps wciąż ma to coś.

Bo choć Karmine Corp postawiło G2 twarde warunki, to Caps nie pozwolili im zdobyć pierwszego trofeum LEC w finale LEC Versus. Decydująca seria trwała aż do piątego meczu, a cały finał zakończył się w ekscytującym stylu.

KCorp miało już trofeum na wyciągnięcie ręki, ale Caps odbił Elder Drake'a w kluczowym momencie zapewniając swojej drużynie tak niezbędną przewagę.

10 Przełamanie czarnej serii podczas First Stand

W 2026 roku, po wielu latach rozczarowań, G2 i Caps zakończyli też wreszcie wyjątkowo długie oczekiwanie na zwycięstwo drużyny z Zachodu nad zespołem z Korei w serii do trzech zwycięstw – było to pierwsze tego rodzaju zwycięstwo od czasu wspomnianego już triumfu nad Gen.G podczas Mistrzostw Świata 2020.

Co więcej, G2 udało się dokonać tego dwukrotnie podczas turnieju First Stand 2026, pokonując najpierw BNK FEARX oraz znacznie silniejszą wersję Gen.G w meczach zakończonych wynikiem 3:0, przy czym to drugie zwycięstwo było prawdopodobnie jedną z największych sensacji w historii League of Legends.

Gen.G nie przegrało ani jednej serii przez cały 2025 rok, a w 2026 roku, rywalizując w niezwykle wymagającej lidze LCK, przegrało zaledwie dwa mecze.

I choć G2 przegrało ostatecznie finał z Bilibili Gaming, to dwa zwycięstwa z rzędu nad drużynami koreańskimi były same w sobie niezwykłym osiągnięciem.

Był to kolejny przykład tego, jak Caps wywrócił panujący porządek, wlewając nadzieję w serca fanów zachodniego League of Legends.