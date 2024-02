Carissa Moore: miłosny list do surfingu

Nie wiem, jak to wszystko się potoczy. To trochę stresujące, ale też bardzo ekscytujące. Ciągle pracuję nad tym, by się rozwijać. Ta nowa fala buduje się na horyzoncie już od jakiegoś czasu i w końcu mam odwagę za nią podążać. Wiem, kim jestem, czego chcę i co ma dla mnie znaczenie. Jestem wielowymiarowa. Jestem surferką, ale też żoną, siostrą, córką, przyjaciółką. Chcę nadal stawiać sobie wyzwania we wszystkich obszarach mojego życia, odkrywać radość i, co najważniejsze, znajdować sposoby na dzielenie się większą miłością. Odejście z touru było zdecydowanie jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie podjęłam, ale czuję, że jest ona całkowicie słuszna.

Jest tak wiele osób, którym chcę podziękować. To naprawdę wymaga całej wioski ludzi i nic z tego nie byłoby możliwe w pojedynkę. To niezwykłe, co może osiągnąć siła miłości, ludzi i więzi. Byłam tego świadkiem i miałam szczęście, że napędzało to całą moją karierę. Dziękuję wszystkim trenerom, szkoleniowcom, fizjoterapeutom, psychologom, sponsorom, kamerzystom, fotografom, przyjaciołom, rodzinie i fanom, którzy śledzili moją podróż i pomogli mi osiągnąć moje marzenia. Jestem wam dozgonnie wdzięczna.

