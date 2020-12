Królowa freeride'u Casey Brown zdradza kulisy swojej rowerowej kariery

Koniecznie zobacz film o niezwykłej karierze Casey Brown:

W sezonie 2019. odbyły się pierwsze oficjalne kwalifikacje do zawodów Red Bull Rampage. Na Proving Grounds (tak nazwano event kwalifikacyjny) można było wywalczyć 3 dzikie karty, które upoważniały zawodników do startu w Freeride'owych Igrzyskach.