Red Bull Street Style ma nowego jurora. Na pewno go znacie

1. Od małego z piłką

Zobacz koniecznie:

2. Football ma we krwi

3. Jako sędzia Red Bull Street Style pragnie widzieć kreatywność

4. Wśród kolegów z boiska potrafi wymienić tych o dobrych umiejętnościach freestyle’owych

5. Fàbregas nad swoim freestyle’m musi jeszcze popracować