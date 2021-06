, wypuszczając nową postać, starają się sprawić, by jej mechaniki były jak najbardziej unikalne, a co za tym idzie, ich przyswojenie zajmuje chwilę czasu nawet najlepszym graczom.

Na górną alejkę najbezpieczniej pójść jednym z potężnych tanków i skupić się przede wszystkim na farmieniu minionów. W późniejszej fazie gry będziemy za to szalenie użyteczni jako frontlane dla reszty drużyny. Idealnymi do tego bohaterami mogą być Garen oraz Dr Mundo.

- jedna z najcięższych do zabicia postaci. W przetrwaniu na linii pomaga mu umiejętność pasywna, dzięki której po kilku sekundach nie otrzymywania obrażeń zaczynamy regenerować nasze punkty zdrowia. Co więcej, nasze “W” zapewnia nam dodatkowe punkty pancerza oraz odporności na magię - wyjątkowo trudna do ubicia bestia.

Garen - jedna z najcięższych do zabicia postaci. W przetrwaniu na linii pomaga mu umiejętność pasywna, dzięki której po kilku sekundach nie otrzymywania obrażeń zaczynamy regenerować nasze punkty zdrowia. Co więcej, nasze “W” zapewnia nam dodatkowe punkty pancerza oraz odporności na magię - wyjątkowo trudna do ubicia bestia.

- zasada działania dość podobna do Garena. Pasywka Szaleńca z Zaun także zapewnia nam dodatkową regenerację. Co więcej jednak, tutaj mamy do dyspozycji także ulti, które, w zależności od naszego poziomu, przywraca nam od 60 do nawet 110% punktów zdrowia, a także zwiększa nasze tempo poruszania się. Przy jego użyciu w walkach drużynowych jesteśmy niczym prawdziwy czołg.

Dr Mundo - zasada działania dość podobna do Garena. Pasywka Szaleńca z Zaun także zapewnia nam dodatkową regenerację. Co więcej jednak, tutaj mamy do dyspozycji także ulti, które, w zależności od naszego poziomu, przywraca nam od 60 do nawet 110% punktów zdrowia, a także zwiększa nasze tempo poruszania się. Przy jego użyciu w walkach drużynowych jesteśmy niczym prawdziwy czołg.

- nieco bardziej skomplikowany od Yi. Tutaj należy już popisać się celnością “Q”, za pomocą którego unieruchamiamy rywala, przy okazji się do niego przyciągając. Jeżeli jednak poradzimy sobie z tą umiejętnością, dalej jest już z górki. Wytrzymała mumia, potrafi diametralnie odwrócić losy teamfightów, jeżeli w odpowiednim czasie użyjemy “R”, by unieruchomić rywali. Zobaczcie, jak z Amumu radzi sobie gwiazdor drużyny G2 Esports Jankos:

Amumu - nieco bardziej skomplikowany od Yi. Tutaj należy już popisać się celnością “Q”, za pomocą którego unieruchamiamy rywala, przy okazji się do niego przyciągając. Jeżeli jednak poradzimy sobie z tą umiejętnością, dalej jest już z górki. Wytrzymała mumia, potrafi diametralnie odwrócić losy teamfightów, jeżeli w odpowiednim czasie użyjemy “R”, by unieruchomić rywali. Zobaczcie, jak z Amumu radzi sobie gwiazdor drużyny G2 Esports Jankos:

Ukochana linia wszystkich, którzy uwielbiają popisywać się swoimi mechanikami. Na środku najczęściej grają najbardziej widowiskowe postacie, potrafiące popisać się nieprawdopodobnymi sekwencjami umiejętności. Nie oznacza to jednak, że nie może tu zagrać ktoś, kto dopiero zaznajamia się z League of Legends. W takim przypadku warto spojrzeć w stronę Annie lub Malzahara.

