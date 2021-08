Christian Horner - poznaj szefa Red Bull Racing

Christian Horner urodził się 16 listopada 1973 r. w Royal Leamington Spa w Wielkiej Brytanii w rodzinie związanej z motoryzacją. Jego dziadek pracował w Standard Motor Company, firmie produkującej m.in. traktory Ferguson, a następnie założył z jego ojcem przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem części innym producentom. Małego Christiana także ciągnęło do samochodów, a przede wszystkim do ścigania.

Christian Horner urodził się 16 listopada 1973 r. w Royal Leamington Spa w Wielkiej Brytanii w rodzinie związanej z motoryzacją. Jego dziadek pracował w Standard Motor Company, firmie produkującej m.in. traktory Ferguson, a następnie założył z jego ojcem przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem części innym producentom. Małego Christiana także ciągnęło do samochodów, a przede wszystkim do ścigania.

Christian Horner urodził się 16 listopada 1973 r. w Royal Leamington Spa w Wielkiej Brytanii w rodzinie związanej z motoryzacją. Jego dziadek pracował w Standard Motor Company, firmie produkującej m.in. traktory Ferguson, a następnie założył z jego ojcem przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem części innym producentom. Małego Christiana także ciągnęło do samochodów, a przede wszystkim do ścigania.