Czego nie wiesz o Jankosie?

Marcin “Jankos” Jankowski to zawodnik, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To najjaśniejsza gwiazda polskiego League of Legends i jeden z najbardziej lubianych graczy w Europie, a nawet na świecie. Jankos od lat cieszy się rosnącą popularnością i nic nie wskazuje na to, by miał przystopować w najbliższej przyszłości.

Jankos rozpoczął swoją przygodę z gatunkiem MOBA jeszcze w czasach Warcrafta 3 i modyfikacji Defense of the Ancients. Na starcie grał jednak na amerykańskim serverze, a przez wysoki ping, rzecz jasna, nie był w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. W końcu jednak przestawił się na europejski server… a reszta jest historią!

Jankos © Riot Games

Jankos w ciągu roku od rozpoczęcia kariery dostał się do europejskiego League of Legends Championship Series. Na swojej drodze do sukcesu grał pod banderą Team Mistral, GF-Gaming I H2k-Gaming. To właśnie w uniformie H2k zaliczył swój pierwszy duży sukces wygrywają turniej DreamHack w Bukareszcie we wrześniu 2013 roku, wraz z Xaxusem, Overpowerm, Celaverem i VandeRem. W wyniku dość osobliwego ciągu wydarzeń, ekipa Jankosa powróciła w szeregi GF-Gaming tylko po to by… pożegnać się z organizacją zaledwie tydzień później i ponownie sformować nieoficjalną drużynę Kiedyś Miałem Team. Na szczęście te zawirowania nie przeszkodziły KMT, by wygrać w styczniu 2014 roku mecz o awans do LCS, w którym zdeklasowali NiP 3:0. Dwa dni później cały skład KMT wylądował w Team ROCCAT, by wkrótce potem zadebiutować w najważniejszej i najbardziej prestiżowej lidze świata!

Choć Jankos awansował do LCS “dopiero” w 2014 roku, czyli w czwartym sezonie globalnych rozgrywek League of Legends, to jest dziś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w Europie, z gigantycznym stażem. Większość topowych zawodników jego pokolenia lub starszych odeszła już na emeryturę, lub wypadła z czołówki. Jankos, choć jest dość “stary” w kontekście esportu (ma 26 lat), to nie zwalnia tempa.

Najlepszy polski dżungler musiał jednak włożyć bardzo wiele pracy, by zdobyć swój pierwszy tytuł w lidze europejskiej. Stało się to dopiero po przejściu do G2 Esports, w wiosennym splicie LEC. Jankos do tamtego momentu miał na swoim koncie aż 336 profesjonalne mecze, co do dziś stanowi rekord największej liczby rozegranych spotkań bez tytułu mistrzowskiego.

Marcin "Jankos" Jankowski © Michał Konkol / Riot Games

We wrześniu 2019 roku Jankos stał się drugim w historii Europy zawodnikiem z tysiącem eliminacji (pierwszy był Rekkles, dwa lata wcześniej), a w lutym następnego roku zaliczył swoją 2500 asystę. Jednak i tutaj był drugi, gdyż pół roku wcześniej udało się to Hylissangowi. Na pocieszenie jednak to właśnie Hylissang był tysięczną ofiarą Jankosa! Polak był też pierwszym w Europie zawodnikiem, któremu udało się osiągnąć te dwa kamienie milowe. To jednak nie koniec porównań ze Szwedem i Bułgarem, bowiem Jankos był też trzecim zawodnikiem, który rozegrał 100 meczów w playoffach ligi europejskiej.

Jankos jest dziś siódmym najlepiej zarabiającym esportowcem w historii Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę sumę pieniędzy wygranych na turniejach. Jankowski zainkasował łącznie ponad 415 000 dolarów, a wyprzedzają go jedynie legendarna piątka Virtus.pro oraz Michał “Nisha” Jankowski. Zbieżność nazwisk przypadkowa, choć warto zauważyć, że Nisha gra w grę będącą głównym konkurentem League of Legends - Dota 2.

Jeszcze w czasach gry w H2k, Jankos otrzymał przydomek “króla pierwszej krwii” dzięki swoim agresywnym i skutecznym zagrywkom. A jeśli jesteśmy koło przydomków, to warto wspomnieć, że Jankos cieszy się wyjątkową popularnością w… Wietnamie, gdzie znany jest także jako Giang Văn Cốt.

VandeR i Jankos © Riot esports

Zostańmy na chwilę w Azji. W 2020 roku scenę obiegła plotka, że Jankos w tajemnicy w Chinach trenuję grę postacią… Shaco . Polak ani razu nie wybrał czempiona w swojej profesjonalnej karierze, więc inni gracze rozpoczęli mobilizację, by przestudiować jego styl i przygotować kontry. Jak się oczywiście okazało, to wcale nie był Jankos, a manager Fnatic, którego zwyczajnie pomylono z polskim dżunglerem.

Ulubionymi postaciami Jankosa są, statystycznie rzecz biorąc, Elise, Lee Sin, Gragas, Rek’Sai oraz Olaf. W swojej karierze oczywiście nie zagrał wszystkimi czempionami dostępnymi w grze, ale po jednym razie wybrał Poppy, Kayn, Tahm Kencha, Pyke, Morganę, Cho’Gatha i Aatroxa.

Marcin "Jankos" Jankowski w Prze-lotnych pytaniach!

Prze-lotne Pytania: Marcin 'Jankos' Jankowski