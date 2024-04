Ile Zeamsone, jaki O.S.T.R.? Sprawdź te ciekawostki o polskich raperach

to jeden z najciekawszych raperów młodego pokolenia. A pracował nad to już od małego, bo jak wyznał nam

. „Ale pierwszy oficjalny?” - dopytał. Nie, pierwszy, pierwszy. Okazało się, że tak. I to bardzo dobrze. „Nazywał się Saturator. Dopilnowałem, żeby się nigdzie nie ukazał” – powiedział nam raper. Trochę szkoda, bo wielu chciałoby sprawdzić, w jakiej wtedy Ostry był formie.

. Który wychowywał się w Niemczech, grał tam w filmach i serialach, więc niemiecki to też jego język. Sprawdziliśmy więc, jak poradził sobie z ksywami polskich raperów, przetłumaczonych na niemiecki w translatorze. Ilu z nich rozpoznał? Odpalamy!

Co Onar raper ma zawsze w drodze do studia?

Pytanie być może zaskakujące, ale… no właśnie. Co raper ma zawsze przy sobie w drodze do studia? Postanowiliśmy się tego dowiedzieć w odcinku