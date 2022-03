10 ciekawostek o skoczkach narciarskich: Czy wiedzieliście, że...?

. My postanowiliśmy się jednak przyjrzeć czołowym zawodnikom świata z nieco innej strony. Bo talent mają nie tylko do fruwania.

Jest mistrzem świata w lotach sprzed niespełna dwóch lat, więc fruwania się nie boi. Ba, uwielbia je. W jednej z ankiet dał temu wyraz. Gdyby miał urodzić się zwierzęciem, to jakim? Oczywiście orłem. Trzy rzeczy, których nie mogłoby zabraknąć na bezludnej wyspie? Czytnika e-booków, kąpielówek i... paralotni, bo jego wielką pasją jest paralotniarstwo. A coś, co jeszcze chciałby zrobić w życiu? Skoczyć na spadochronie. Jak na razie w mediach społecznościowych nie podzielił się żadną relacją, więc pewnie marzenie wciąż czeka na realizację. Na razie spełnia te na skoczniach. I idzie mu naprawdę dobrze.

Jest mistrzem świata w lotach sprzed niespełna dwóch lat, więc fruwania się nie boi. Ba, uwielbia je. W jednej z ankiet dał temu wyraz. Gdyby miał urodzić się zwierzęciem, to jakim? Oczywiście orłem. Trzy rzeczy, których nie mogłoby zabraknąć na bezludnej wyspie? Czytnika e-booków, kąpielówek i... paralotni, bo jego wielką pasją jest paralotniarstwo. A coś, co jeszcze chciałby zrobić w życiu? Skoczyć na spadochronie. Jak na razie w mediach społecznościowych nie podzielił się żadną relacją, więc pewnie marzenie wciąż czeka na realizację. Na razie spełnia te na skoczniach. I idzie mu naprawdę dobrze.

Jest mistrzem świata w lotach sprzed niespełna dwóch lat, więc fruwania się nie boi. Ba, uwielbia je. W jednej z ankiet dał temu wyraz. Gdyby miał urodzić się zwierzęciem, to jakim? Oczywiście orłem. Trzy rzeczy, których nie mogłoby zabraknąć na bezludnej wyspie? Czytnika e-booków, kąpielówek i... paralotni, bo jego wielką pasją jest paralotniarstwo. A coś, co jeszcze chciałby zrobić w życiu? Skoczyć na spadochronie. Jak na razie w mediach społecznościowych nie podzielił się żadną relacją, więc pewnie marzenie wciąż czeka na realizację. Na razie spełnia te na skoczniach. I idzie mu naprawdę dobrze.