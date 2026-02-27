278 km/h? To nie robi wrażenia! Mateusz Cierniak na motocyklu wyścigowym

Orlen Oil Motor Lublin znów zaskoczył wszystkich. Podczas przedsezonowego zgrupowania w Hiszpanii, zespół zamienił rowery na motocykle wyścigowe. Sesje treningowe na torze Almeria dały wszystkim żużlowcom mnóstwo pozytywnych wrażeń. Dwukrotny mistrz świata juniorów, Mateusz Cierniak , opowiedział nam o swoich odczuciach.

Dzień na torze wyścigowym zaczyna się od briefiengu © arch. własne M. Cierniaka

Jak zareagowałeś na wieść, że w trakcie zgrupowania w Hiszpanii twoja drużyna będzie upalać motocykle wyścigowe na torze Almeria w Andaluzji?

Mateusz Cierniak: Początkowo byłem sceptyczny. Przyznam nawet, że mocno sceptyczny. Ciężko było mi podzielać wielki entuzjazm kolegów z zespołu, bo nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia na tego typu motocyklu. Więcej – ja nigdy w życiu nie wyjechałem motorem na ulicę! Jeździłem tylko na żużlu i motocrossie. Miało to być dla mnie kompletnie nowe doświadczenie i nie wiedziałem, czego się spodziewać. Dość długo nie byłem nawet pewien, czy to naprawdę się wydarzy, bo pomysł brzmiał dość abstrakcyjnie. Dopiero w grudniu, kiedy musieliśmy podać wymiary do przygotowywanych kombinezonów, uświadomiłem sobie, że to poważna sprawa.

Skala toru wyścigowego robi potężne wrażenie © arch. własne M. Cierniaka

Co czułeś, kiedy w końcu dotarłeś na tor?

Na pewno sam obiekt robi wielkie wrażenie. Nawet największy stadion żużlowy przy najmniejszym torze wyścigowym wydaje się kameralny. Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy i każda wyjeżdżała na swoją sesję co dwadzieścia minut. My mieliśmy ruszyć w ostatniej. Kiedy wyjechali fachowcy z najszybszej grupy, szczęki nam opadły i miny trochę zrzedły. Ich jazda i osiągane prędkości wyglądały abstrakcyjnie. Rozmawialiśmy jednak dużo i uświadomiliśmy sobie, że jak ktoś patrzy na żużlowców z trybun, to też może mieć podobne wrażenie, a dla nas, z perspektywy toru, jest to w zasadzie normalna sprawa. Uznaliśmy więc, że to jednak jest dla ludzi i wchodzimy w temat (śmiech).

Jazda profesjonalistów zapiera dech w piersiach © arch. własne M. Cierniaka

Jak wyglądało to wejście?

Nie przesadzę, jak powiem, że mój entuzjazm błyskawicznie sięgnął zenitu! To było nieprawdopodobne, ekscytujące i mega budujące. Czysta euforia, serio. Szczególnie na początku, gdy wszystko było nowe, każdy ruch na motocyklu powodował określone skutki, każda zmiana pozycji dawała wymierne rezultaty i każde kolejne okrążenie wychodziło po prostu lepiej. Niesamowite uczucie! Jeżdżę motocyklami praktycznie całe życie, ale nie sądziłem, że to może wywołać aż takie wrażenia. Szybko okazało się, że te prędkości, choć robią naprawdę ogromne wrażenie, nie powstrzymują przed chęcią dodawania gazu. Coś, co chwilę wcześniej mogło przerażać, za moment dodawało kopa. To zamiłowanie do szybkości chyba siedzi w człowieku, bo obawy momentalnie minęły. Na torze żużlowym zbliżamy się do 100 km/h, a tutaj przy takiej prędkości wydaje ci się, że stoisz w miejscu. Te motocykle naprawdę budzą respekt.

Najpierw Mateusz dosiadł motocykla drogowego © Przemek Gąbka

Jakimi sprzętami jeździłeś?

Wsiadłem na trzy różne motocykle. Zacząłem od „litra”, Hondy CBR, 220 koni mechanicznych, taki naked bike na drogę. Uważam, że to był dobry motor na początek - swoje kręcił, wymagał dużej dawki zdrowego rozsądku, ale nie pozwalał na jakieś szalone pomysły i trzeba było prowadzić go dość spokojnie. Potem wsiadłem na tę samą pojemność, ale już w sportowej specyfikacji. No i to był kosmos! Poczułem ogromną różnicę i od razu nabrałem chęci do bardziej agresywnej jazdy. Zaczęła się walka o urywanie sekund, a potem dziesiątych części sekundy. Ten motor można było bardziej kłaść w zakrętach, on wręcz sam zachęcał do tego, żeby jechać odważniej. Drugiego dnia spróbowałem jeszcze 650-tki, także sportowej i to również była ważna lekcja. Z jednej strony czuło się, że ma mniej mocy, a z drugiej, przy odpowiednim prowadzeniu, można było nim jechać nawet szybciej. Pod koniec kilka razy wyniosło mnie nawet na strefę bezpieczeństwa, więc pokora i respekt od razu wróciły do pożądanych poziomów.

Żużlowy mistrz świata juniorów na torze wyścigowym © Przemek Gąbka

Jak to wyglądało? Część z was nigdy wcześniej nie miała doświadczeń z tego typu motocyklami i co, ot tak, wsiedliście i zaczęliście się ścigać?

Nie, absolutnie. Najpierw mieliśmy szkolenie teoretyczne. Instruktor opowiedział nam o torze, wyjaśnił na co szczególnie uważać, jak zbliżać się do zakrętów, gdzie są apexy itd. Potem jeździł z nami, a właściwie przed nami i nie wolno było go wyprzedzać. To było mega pomocne, bo pokazał nam właściwą nitkę jazdy, ustalał punkty hamowania, pokazywał gdzie i kiedy się składać. Przez dwa dni był do naszej dyspozycji i w każdej chwili mogliśmy korzystać z jego pomocy. Od razu okazało się, że bardziej agresywnie i na wyższym biegu, wcale nie oznacza szybciej. W tym cały urok tego sportu. Trzeba zachować spokój, myśleć, dbać o detale i jechać płynnie – wtedy robi się najlepsze czasy. Zorientowałem się, że kiedy wprowadzałem te rady do swojej jazdy – skupiałem się na sylwetce, ustawieniu stóp na podnóżkach, czy punktach hamowania – byłem po prostu szybszy.

Blisko 280 km/h nie zrobiło na Cierniaku wrażenia © Przemek Gąbka

Jak szybki?

Na sportowej Hondzie CBR jechałem 278 km/h.

Jakie to uczucie?

No straszne (śmiech). A tak serio – tak się może wydawać. Ale istotne jest coś innego. Samo osiągnięcie takiej prędkości na tego typu motocyklu jest naprawdę łatwe i nie robi szczególnego wrażenia. Włosy stają na rękach dopiero, gdy trzeba ją jakoś spożytkować. Kiedy jedziesz 280 km/h i zbliżasz się do zakrętu, zabawa zaczyna się na dobre. Hamujesz tak, jakbyś chciał wygiąć kierownicę w drugą stronę, odchylasz się, łapiesz ogromne przeciążenia, zakręt się zbliża, a ty ciągle masz nawinięte 180 (śmiech). Ciekawe doświadczenie. Wtedy właśnie te detale robią ogromną różnicę, bo nie możesz po prostu dać po heblach, tylko musisz nadal jechać płynnie i w pewien sposób zespolić swoje ciało z maszyną. Potem okazuje się, że te zaciśnięte na hamulcach ręce to nie jest dobry pomysł, a najlepsze rezultaty osiągasz rozluźniając się niemal całkowicie. Mogę się jedynie domyślać, jaki flow mają zawodowcy. My tylko liznęliśmy takiej jazdy, ale to wystarczyło, by przekonać się, że płynność i spokój mają wielkie znaczenie.

Wyścigi to czysty sport. Zjeżdżasz, siadasz, pijesz kawkę, trzymasz gadkę © arch. własne M. Cierniaka

Dobrze się bawiłeś?

Fantastycznie! Wcześniej sporo rozmawiałem z Bartkiem Zmarzlikiem. On jeździ od kilku lat i bardzo przekonywał, że warto tego spróbować. Opowiadał nam wszystkim, że to zupełnie inny styl jeżdżenia, ale także bycia. I faktycznie tak jest. Przyjeżdżasz na tor i zajmujesz się tylko pracą na motocyklu. Wyjeżdżasz na swoją sesję, zjeżdżasz i… nie musisz niczego czyścić, szok (śmiech)! W żużlu, niezależnie od tego, czy jesteś na zawodach, czy na treningu, czy jedziesz z rywalami, czy sam, czy jedziesz z tyłu, czy z przodu – zawsze jesteś ubrudzony. Zawsze! Między wyjazdami bierzesz szczotkę i czyścisz kombinezon i motocykl. Do tego grzebiesz przy sprzęcie, zmieniasz opony itd. A tutaj? Zjeżdżasz, zdejmujesz kask, opuszczasz górną część kombinezonu, pijesz kawkę, gadasz z kumplami… No chill na maks! Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na sportowym poziomie wygląda to inaczej i zawodowcy też muszą przekazywać mnóstwo uwag, zmieniać ustawienia motocykla itd. My właściwie mieliśmy się tylko dobrze bawić, ale już na tym poziomie dało się wyczuć duże różnice między dyscyplinami.

Dobór odpowiedniej linii jazdy ma duże znaczenie © Przemek Gąbka

Co dała ci wizyta na torze w Almerii?

Na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, którego pewnie bym nie zdobył, gdybym nie był zawodnikiem Orlen Oil Motoru Lublin. A na pewno nie tej zimy. Myślę, że dla wszystkich to było bardzo duże przeżycie. Ścigamy się na żużlu, spędzamy wspólnie czas na zgrupowaniach rowerowych albo w górach, ale czegoś takiego jeszcze nie było. To pozwoliło się dodatkowo zintegrować, bo rozmowy momentalnie przeszły na inny temat i musiały być szczere. Wymienialiśmy się uwagami po każdej sesji, podpowiadaliśmy sobie, później także rywalizowaliśmy, ale to wszystko miało wyjątkowy, bardzo koleżeński klimat. Fajnie było zmierzyć się z nowym wyzwaniem. Ja uwielbiam szybkość i adrenalinę, więc temat podpasował mi idealnie.

Wrócisz na tor?

Nie wiem. Ale nie wykluczam. Część chłopaków wsiąkła od razu i już planują kolejne treningi, a nawet zakup takich motocykli. Jak będzie u mnie, czas pokaże. Teraz wszystkie siły i emocje koncentruję już wyłącznie na żużlu, ale kto wie – może po sezonie zatęsknię i zechcę znów wyjechać na tor wyścigowy? Na pewno jest to kapitalna sprawa, otworzyła mi oczy na nowe perspektywy i dała zastrzyk adrenaliny, którego o tej porze roku bardzo potrzebowałem.