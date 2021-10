GP Stanów Zjednoczonych F1: Co warto wiedzieć o Circuit of The Americas

w USA rozgrywane są (z przerwami) od samego początku istnienia serii. W jej pierwszych latach jednym ze stałych punktów mistrzostw były słynne zawody Indianapolis 500. Później F1 przenosiła się na inne obiekty, a w 2007 roku po raz ostatni gościła na legendarnym "Brickyard". Niedługo później, bo już w 2010 roku pojawiły się plany powrotu królowej sportów motorowych do Stanów Zjednoczonych. W tym celu rozpoczęto budowę toru w Austin zaprojektowanego przez dobrze znanego Hermanna Tilke. Architekt postawił na kombinację najlepszych zakrętów z innych torów, co poskutkowało powstaniem całkiem ciekawej, zróżnicowanej nitki, pełnej zarówno szybkich łuków, jak i wolnych zakrętów oraz długich prostych. Pierwsze zawody na nowym Circuit of The Americas odbyły się w sezonie 2012. Co ciekawe, jest to pierwszy w Stanach Zjednoczonych permanentny tor zbudowany specjalnie na potrzeby Formuły 1.

Najbardziej charakterystyczną częścią obiektu w Teksasie jest dojazd do pierwszego zakrętu - wspinaczka tak stroma, że kierowcy z kokpitu przez moment widzą tylko niebo. Z niebem przed oczami dohamowują do zakrętu, który jednak jest już niemal poziomy. Dużym wyzwaniem jest tu precyzyjne skręcenie kierownicy i zahamowanie odpowiednio mocne, by zmieścić się w zakręcie, ale jednocześnie dość słabe, by uniknąć zblokowania kół. Zawodnicy przejeżdżają też przez serię szybkich łuków w prawo i w lewo, tzw. "esek", które wymagają dobrego docisku oraz precyzyjnej jazdy. W tym miejscu toru można zyskać lub stracić wiele czasu. Kierowcy muszą uważać we wspomnianych eskach z jeszcze jednego powodu - każdy kolejny zakręt jest wolniejszy od poprzedniego, zatem trzeba stale hamować, ale jednocześnie nie można z tym hamowaniem przesadzić, bo będzie się jechać po prostu zbyt wolno.

Zbyt nisko ustawione zawieszenie może skończyć się urwanym kołem, tak jak to miało miejsce w 2019 r. w przypadku Sebastiana Vettela. Jest to więc swego rodzaju błędne koło, w którym trzeba pogodzić docisk z szybkością oraz ustawić auto nie za wysoko i nie za nisko. Kto będzie najbliżej złotego środka, ten ma szansę na uzyskanie w Stanach Zjednoczonych dobrego wyniku.

